Stranger Things: Netflix revela 5 minutos de imágenes

Stranger Things 5: Netflix publica los primeros 5 minutos nunca antes vistos y revela que Vecna siempre estuvo dentro de Will Byers.
Más detalles
El pasado 6 de noviembre, día que los fans de la serie conocen como "Stranger Things Day" por la misteriosa desaparición de Will Byers, la plataforma Netflix presentó al mundo los primeros cinco minutos de la quinta y última temporada de Stranger Things.
En ese breve fragmento, de tono escalofriante, se revela una de las incógnitas más debatidas desde su estreno: no fue un accidente, no fue azar... Vecna siempre estuvo dentro de Will.
La escena abre con un retroceso a noviembre de 1983, cuando Hawkins aún dormía tranquila y un joven Will intenta mantenerse con vida en el infame Mundo Del Revés.
La calma se quiebra cuando aparece un Demogorgon que lo arrastra, y en ese instante Vecna hace su aparición: con tentáculos, inmoviliza a Will y declara con voz grave: "At long last, we can begin... You and I, we are going to do such beautiful things together" ("Por fin podemos comenzar... Tú y yo vamos a hacer cosas tan hermosas juntos").
Lejos de ser una simple escena de horror, esos minutos reescriben la mitología de la serie. Lo que antes se contemplaba como un trauma o efecto del Upside Down, ahora se muestra como una posesión deliberada. Will no solo fue víctima: fue la puerta entre Hawkins y el infierno paralelo que ha perseguido la narrativa.
Netflix no se limitó al teaser de cinco minutos. Durante un evento virtual de fans, se reveló que el primer volumen de la temporada 5 (episodios 1-4) se estrenará el 26 de noviembre de 2025, seguido por otro volumen el 25 de diciembre, y la gran conclusión llegará en Nochevieja.
@grlx.byers
6 de noviembre de 1983, Hawkins, Indiana. El día que todo comenzó: la desaparición de will byers ¡Happy stranger day! #strangerthings #wilbyers #netflix♬ sonido original - GRLX.BYERS
¿Qué significa este giro para la historia?
Will Byers recupera su lugar central. Hasta ahora, los focos habían girado hacia personajes como Eleven, Mike o Dustin. Este adelanto lo devuelve al centro de la tormenta, no como un puente sino como el epicentro.
Vecna deja de ser solo villano; se revela como arquitecto del caos desde el comienzo. Su intervención tan temprana redefine cada una de las temporadas previas.
El tono del episodio es más oscuro, casi de horror puro, con atmósferas que recuerdan a los primeros episodios de la serie. Netflix refiere que esta temporada "sprinta desde el arranque".
@adds_secretacc0
The first 5 mins of season 5 was… #strangerthings5 #willbyers♬ suara asli - ˢᵃᵈⁿᵉˢˢ - ˢᵃᵈⁿᵉˢˢ
Reacción de los fans y expectativas
En redes sociales, la reacción ha sido explosiva. Hashtags como #StrangerThings5, #WillByers y #VecnaInsideWill se convirtieron en tendencia en cuestión de horas.
Muchos fanáticos elogian la apuesta narrativa y el retorno a la esencia original del show.
El formato de lanzamiento en tres partes coloca a esta temporada entre las más ambiciosas de la franquicia. Según los hermanos Duffer, creadores de la serie, "nada en Hawkins es normal ya... y esta será la batalla final".
