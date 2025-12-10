Convivio navideño termina en pelea entre trabajadoras

Lo que debía ser una celebración de fin de año terminó en un escándalo que se viralizó en redes sociales. Durante un convivio navideño de una empresa en Guayaquil, Ecuador, dos trabajadoras protagonizaron una violenta pelea a puñetazos que fue grabada por uno de los asistentes.
En las imágenes se observa a ambas mujeres, vestidas de gala —una con un vestido rojo y la otra con uno blanco— forcejeando en medio del salón de eventos. Varias personas rodean la escena, pero nadie interviene al inicio, mientras los golpes se intensifican.
La grabación muestra cómo ambas intentan golpearse en el rostro con el puño cerrado. Segundos después, la mujer de vestido rojo toma del cabello a la otra y la derriba, mientras que su contrincante también responde jalándole el cabello. Debido a que ambas llevan el cabello largo y suelto, terminan cayendo al suelo.
La pelea escala y más personas se involucran
Mientras las dos mujeres forcejean en el piso, la mujer de blanco logra propinar varios puñetazos en el rostro de la de rojo. En el ambiente se escucha a alguien decir: "No te metas, no te metas", cuando otra asistente intenta intervenir.
La tensión aumenta cuando una tercera mujer, que estaba observando la pelea, se acerca para patear a una de las involucradas. Un hombre reacciona empujándola y tirándola al suelo. Inmediatamente, otros invitados intentan frenar la situación, pero el hombre se torna agresivo y lanza golpes contra quienes tratan de detenerlo.
En un momento del video, la mujer del vestido rojo se enfrenta también a otra mujer que lleva un vestido negro, quien aparentemente observaba la pelea inicial. Aunque un hombre intenta separarlas, otra voz femenina grita: "Deja que se peguen, deja que se peguen", lo que evidencia la falta de control en la celebración.
La grabación finaliza con la mujer de blanco aún golpeando a la de rojo, mientras la mujer del vestido negro permanece agachada, cubriéndose el rostro para evitar ser alcanzada por los golpes.
Sin claridad sobre el origen del conflicto
Hasta ahora no se ha establecido qué provocó el enfrentamiento entre las trabajadoras. La empresa tampoco ha emitido un comunicado para aclarar lo sucedido, mientras el video continúa circulando ampliamente en redes, generando críticas y comentarios sobre el manejo del evento y la violencia exhibida.