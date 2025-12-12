Automovilista arrolla a ciclista tras acalorada discusión

Un impactante video difundido en redes sociales ha generado indignación en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, al noreste de China. Las imágenes muestran a un automovilista que atropelló en repetidas ocasiones a un ciclista luego de una acalorada discusión vial.
El material, grabado por una cámara instalada en el tablero del auto, registra el momento en que ambos hombres sostienen una fuerte riña verbal a un costado de la vía. Segundos después, el conductor acelera de manera súbita y embiste al ciclista, estrellándolo contra una valla de madera y lanzándolo al suelo. Aunque la víctima quedó aparentemente inconsciente, el agresor retrocedió y lo arrolló al menos cuatro veces más antes de darse a la fuga.
El ciclista sobrevivió
A pesar de la brutalidad del ataque, medios chinos informaron que el ciclista sobrevivió al intento de homicidio y fue trasladado por paramédicos a un centro médico de Shenyang, donde permanece recibiendo atención especializada. Su estado de salud actual no ha sido detallado públicamente.
De acuerdo con especialistas consultados por la prensa local, si la víctima sobrevive, podría recibir compensaciones económicas de por vida debido a la gravedad del incidente. En contraste, si fallece, la legislación china permitiría al responsable enfrentar una sentencia más corta, de hasta cinco años de prisión, sin obligación de brindar compensación permanente.
¿Quién es el responsable?
Diversas versiones difundidas en redes sociales aseguran que el conductor habría sido identificado como el hijo de una figura política vinculada al Partido Comunista Chino, lo que habría influido para que recibiera un trato favorable durante las primeras etapas del proceso judicial. No obstante, hasta el momento no existen confirmaciones oficiales que respalden esta información, por lo que su veracidad sigue en duda.
El caso continúa bajo investigación y ha reavivado el debate sobre violencia vial y abuso de poder en la región.