Video capta explosión por fuga de gas en una vivienda

Un impactante video que circula en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram muestra el momento exacto en que una fuerte explosión por acumulación de gas destruye por completo una vivienda en cuestión de segundos. Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad, se han viralizado por la magnitud del estallido y los graves daños ocasionados.
De acuerdo con información difundida por el medio CBS News, el incidente ocurrió la mañana del pasado 11 de diciembre en East Lewelling Boulevard, una zona comercial y residencial cercana a la ciudad de Hayward, en el estado de California, Estados Unidos.
Según explicó la empresa Pacific Gas and Electric, la explosión se habría originado luego de que un equipo de construcción dañara una de las líneas subterráneas de gas mientras realizaba trabajos de excavación en Lewelling Boulevard. Aunque se intentó detener el flujo, se produjo una fuga en varios puntos, lo que derivó en la acumulación del gas y, posteriormente, en la explosión.
En el video se observa cómo el inmueble estalla de adentro hacia afuera, lanzando fragmentos del techo y otros escombros varios metros por los aires. El estruendo fue descrito por vecinos del sector como similar al de una bomba, lo que provocó pánico entre los residentes y comerciantes cercanos.
Al menos seis personas resultaron heridas
El saldo del incidente fue de al menos seis personas gravemente heridas, quienes fueron trasladadas de emergencia al Centro Médico Eden, ubicado en Castro Valley. Además, dos viviendas aledañas resultaron con daños severos, mientras que una tercera propiedad presentó afectaciones menores.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y evaluar las condiciones de seguridad en el área. Mientras tanto, el video continúa generando conmoción en redes sociales y reabre el debate sobre los riesgos asociados a trabajos de excavación cerca de infraestructura de gas en zonas habitadas.