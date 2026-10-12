Unabomber: Orígenes y Motivos del Asesino Serial

La plataforma de streaming dio un resbalón en cuanto a la realidad que es imposible de huir o defender, al usar la ficción para retratar hechos reales, o al menos contarnos algo que ya sabemos o lo vivimos en su momento a través de las noticias.
El cine para bien o para mal, se ha convertido en los últimos años en una plataforma de propaganda para cualquiera que pueda ser hábil y pueda contar una historia. Se me viene a la mente la algunas sagas como American Crime Story, Monsters, Mindhunters y Manhunt. Éstas han abordado el tema del asesinato serial para explicar el funcionamiento de la mente criminal.
En el caso de Unabomber estamos frente a una película de poco más de 100 minutos en los que apresuradamente nos cuenta la historia de Ted Kaczynski un niño de 16 años, genio de las matemáticas que asiste a la universidad de Harvard y es invitado a ser parte de un experimento psicológico que funciona con debates filosóficos y ataques personales incómodos hasta crueles. El profesor que lo selecciona es el doctor Henry Murray (Russell Crowe) quien tiene como motivo académico realizar un estudio que muestre que bajo situaciones de estrés psicológico: Todo hombre se quiebra emocionalmente.
Los distintos debates dejan en lágrimas al joven Kaczynski quien con el paso del tiempo logra descubrir el entramado del profesor Murray.
Es a partir de aquí que abre en Ted una puerta de amplio conocimiento sobre el funcionamiento del mundo, la corporación versus la humanidad, la tecnología tomando el libre albedrío de la sociedad y que todo lo sucedido después de la revolución industrial ha condenado a la humanidad a alejarla de sus patrones naturales.
A lo largo de su vida criminal, que fueron más de 30 años, Ted envía varios paquetes bomba a académicos universitarios que lo ofendieron. Estos hechos provocaron la muerte a tres e hirieron a otras veintitrés. Incluso puso una bomba en un avión pero debido al pobre diseño del explosivo el plan fracasa. El FBI lo bautiza como el Unabomber (University and Airline Bomber).
Elenco de primera
Con Russell Crowe a la cabeza del proyecto es sinónimo de credibilidad. El papel de Ted fue a dar Jacob Tremblay que encarna a perfectamente el despertar del asesino serial. También cuenta con la siempre encantadora Shailene Woodley en el papel de la agente del FBI Joanne Miller.
Por momentos pareciera que estamos viendo una película que por su corta duración busca no meterse en problemas con nadie. El dibujo de Ted Kaczynski hecho por los guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves y su director Janus Metz muestran que el deterioro de Ted viene desde su familia y que los experimentos del doctor Murray no fueron los causantes en exacerbar su personalidad.
Crowe feroz actor que es encara como el doctor Murray el debate final con Tremblay, es decir Ted, en una ida y vuelta de intelectualidad y crueldad dignos de una quemada de cigarro y lavada con alcohol.
Por otro lado vemos a la agente Miller que en su búsqueda de este asesino serial, su ballena blanca, digamos, está en un callejón sin salida en la búsqueda del asesino hasta que el el New York Times y el Washington publicaban el manifiesto de Kaczynski titulado: La sociedad industrial y su futuro.
Es aquí cuando Woodley emplea una metodología de la lingüista forense con el que se puede hacer un análisis semántico y sintáctico de un texto para establecer si el documento fue creado para fines delictivos. Es aquí cuando diversas líneas de investigación se abren para lograr su captura. Tenemos que aclara que la agente Miller es un personaje ficticio.
Aunque la presencia de Crowe, Tramble y Woodley alcanza para llenar la película el guión parece muy inocente y la narrativa realizada con mucho miedo no al asesino, al sistema actual. De pronto pudiera ser una noticia de un telediario muy costosa que retrata un hecho poco serio dado que fue hace más de 30 años.
Kaczynski ¿un terrorista nace o se hace?
El retrato de este asesino serial puede apreciarse mejor en otros documentos cinematográficos más interesantes. La serie Manhunt producida por Discovery Channel y estrenada en el 2018 muestra en 8 capítulos cómo fue la captura de Ted Kaczynski brillantemente actuado por un Paul Bettany y el agente James R. Fitzgerald, protagonizado por Sam Worthington, quien desarrolló el instrumento lingüístico mientras era agente del FBI.
Está documentado que la CIA hacía experimentos con diversas instituciones utilizando voluntarios para probar algunas teorías de comportamiento o conocer el desarrollo de las enfermedades y lo que causan en los órganos. Muchos países, Guatemala incluido, fueron parte de estos ensayos y la película sugiere que algo de eso hubo ahí.
Por supuesto que Kaczynski es diagnosticado con esquizofrenia ya cuando está preso y entrado en años y no como sugiere el método de diagnóstico en jóvenes de 16 años visto en la película. Esto aunque parece ficción es una línea incoherente porque adelantarse a los hechos para condenar a una persona no parece una buena elección en el arco narrativo de cualquier personaje.
Unabomber se respalda en un gran porcentaje en ficción, sin embargo con la abundante cantidad de documentos visuales e investigaciones psicológicas y periodísticas, no se explica la opción artística que no busca ahondar en la mente del asesino o explicar su motivación, solo muestra un hecho sin mayor explicación. Parece que nos dijeran: "sálvese quien pueda o usted busque la información y nos cuenta".
La película es entretenida y ese su fin último. Pero deja muchas dudas sobre lo que se quiso contar cuando la verdad está bajo una delgada capa de polvo. Si es para refrescar el tema, el esfuerzo es pobre, un desperdicio de talento y una autocensura.