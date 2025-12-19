Video del accidente aéreo donde murió Greg Biffle

Nuevas imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento exacto en el que se estrelló el avión en el que murió Greg Biffle, leyenda y expiloto de NASCAR, junto a su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder. El material ha generado conmoción al evidenciar cómo ocurrió el siniestro registrado el jueves 18 de diciembre en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte.
De acuerdo con la información oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana, hora local, cuando la aeronave —un Cessna C550 con capacidad para siete personas— se desplomó durante la maniobra de aterrizaje. Tras el impacto, se desató un incendio de gran magnitud, cuyas imágenes comenzaron a difundirse poco después a través de medios locales y plataformas digitales.
La oficina del alguacil del condado de Iredell confirmó que el siniestro dejó varias víctimas mortales, aunque indicó que las causas del accidente aún no han sido determinadas. Elementos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego y asegurar el perímetro mientras se realizaban las primeras diligencias.
Investigación en curso
Autoridades estatales y federales participaron en el procesamiento de la escena. La Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA) encabezaron las investigaciones técnicas, además de llevar a cabo las notificaciones oficiales a los familiares de las víctimas.
Datos del sitio especializado FlightAware señalan que el vuelo tenía programado un recorrido con escalas en Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar por la noche a Statesville. Medios locales reportaron que la aeronave era propiedad de Greg Biffle, quien solía utilizarla para viajes personales.
La identidad de las personas que viajaban a bordo fue confirmada por Garrett Mitchell, creador de contenido conocido como Cleetus McFarland y amigo cercano de la familia. A través de redes sociales, Mitchell explicó que Biffle y su familia se dirigían a Florida para visitarlos.
Con enorme tristeza puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder iban en ese avión, ya que venían a pasar el día con nosotros. Estamos completamente devastados", escribió en su cuenta de Facebook.
Mientras las investigaciones continúan, la filtración de las nuevas imágenes ha reavivado el impacto del trágico accidente que terminó con la vida del reconocido expiloto y su familia.