 Choque entre un motorista y una vaca en plena carretera
Viral

Video capta el brutal choque entre un motorista y una vaca en plena carretera

Un video dejó al descubierto un insólito y violento accidente en el que un motociclista terminó gravemente herido tras chocar de frente contra una vaca .

Compartir:
Choque entre motociclista y una vaca. , Captura de pantalla video X.
Choque entre motociclista y una vaca. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video grabado por una cámara de seguridad dejó al descubierto un insólito y violento accidente en el que un motorista terminó gravemente herido tras chocar de frente contra una vaca en plena carretera. Las impactantes imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en que ocurre el choque y rápidamente generaron un intenso debate entre los internautas.

El incidente ocurrió a las 6:09 de la mañana del 31 de diciembre de 2025 en una vía del municipio de Sesquilé, en Cundinamarca, Colombia. En la grabación se observa a un pastor guiando a cuatro vacas para cruzar la carretera. Sin embargo, los animales irrumpen de manera repentina en el carril por donde circulaba un motociclista a notable velocidad. Sin posibilidad de frenar a tiempo, el conductor impacta directamente contra una de ellas.

Las imágenes muestran cómo el motorista sale disparado tras el golpe y cae bruscamente sobre el pavimento, quedando tendido e inmóvil. La vaca, en cambio, logra levantarse luego de unos segundos y continúa su camino con el resto del ganado.

El pastor, visiblemente sorprendido, corre hacia el herido y da aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y trasladaron al motociclista a un hospital cercano, donde permanece en cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan causa del accidente 

El video abrió una ola de comentarios y cuestionamientos sobre la responsabilidad del accidente. Mientras algunos señalan al pastor por permitir que el ganado cruzara sin control, otros apuntan a la velocidad del motociclista como un factor clave.

Las autoridades de Cundinamarca investigan el hecho y se espera un informe oficial que determine responsabilidades en este inusual siniestro que, por fortuna, no dejó víctimas mortales, pero sí un fuerte llamado de atención sobre la seguridad en carreteras rurales.

Muere mujer tras quedarse dormida mientras viajaba en moto

La víctima era madre de tres niños de 4, 12 y 14 años.

En Portada

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidentet
Nacionales

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidente

01:00 PM, Ene 02
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrotat
Deportes

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrota

01:54 PM, Ene 02
Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridost
Nacionales

Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos

02:04 PM, Ene 02
VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en Méxicot
Viral

VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en México

12:44 PM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialPNCMunicipalEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos