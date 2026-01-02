Choque entre un motorista y una vaca en plena carretera

Un video grabado por una cámara de seguridad dejó al descubierto un insólito y violento accidente en el que un motorista terminó gravemente herido tras chocar de frente contra una vaca en plena carretera. Las impactantes imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el momento exacto en que ocurre el choque y rápidamente generaron un intenso debate entre los internautas.
El incidente ocurrió a las 6:09 de la mañana del 31 de diciembre de 2025 en una vía del municipio de Sesquilé, en Cundinamarca, Colombia. En la grabación se observa a un pastor guiando a cuatro vacas para cruzar la carretera. Sin embargo, los animales irrumpen de manera repentina en el carril por donde circulaba un motociclista a notable velocidad. Sin posibilidad de frenar a tiempo, el conductor impacta directamente contra una de ellas.
Las imágenes muestran cómo el motorista sale disparado tras el golpe y cae bruscamente sobre el pavimento, quedando tendido e inmóvil. La vaca, en cambio, logra levantarse luego de unos segundos y continúa su camino con el resto del ganado.
El pastor, visiblemente sorprendido, corre hacia el herido y da aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y trasladaron al motociclista a un hospital cercano, donde permanece en cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.
Investigan causa del accidente
El video abrió una ola de comentarios y cuestionamientos sobre la responsabilidad del accidente. Mientras algunos señalan al pastor por permitir que el ganado cruzara sin control, otros apuntan a la velocidad del motociclista como un factor clave.
Las autoridades de Cundinamarca investigan el hecho y se espera un informe oficial que determine responsabilidades en este inusual siniestro que, por fortuna, no dejó víctimas mortales, pero sí un fuerte llamado de atención sobre la seguridad en carreteras rurales.