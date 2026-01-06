Delincuente queda atrapado en cocina durante intento de robo

Un intento de robo terminó de forma insólita en la ciudad de Kota, en Rajastán, India, cuando un presunto ladrón quedó atrapado en la abertura del extractor de aire de una cocina mientras intentaba ingresar a una vivienda durante la madrugada del 4 de enero de 2026. El momento fue grabado en video y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.
Según el reporte policial, los propietarios habían salido de casa y, al regresar, se encontraron con la escena: un hombre estaba atorado a medio cuerpo en el orificio del extractor que conecta con la cocina, sin poder avanzar ni retroceder. Sorprendidos, llamaron a los vecinos y luego a las autoridades.
Policías y residentes trabajaron durante casi una hora para liberar al sospechoso, quien permanecía inmovilizado y visiblemente incómodo. Finalmente fue rescatado sin heridas y quedó detenido en el lugar.
El hombre tenía un cómplice
El hombre fue identificado como Pawan Vaishnav. De acuerdo con la investigación preliminar, no actuaba solo. Otro individuo lo acompañaba y habría escapado durante el operativo, dejando abandonado a su cómplice.
El detenido admitió que planeaba abrir la vivienda desde dentro para facilitar el ingreso de su compañero. Además, la policía localizó el vehículo en el que se transportaban, el cual portaba una calcomanía policial, por lo que también se investiga su procedencia.
Los videos del rescate se difundieron ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron con sorpresa y humor ante la inusual escena del presunto ladrón atrapado en la pared mientras autoridades y vecinos intentaban sacarlo.
Las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado y no descartan que ambos estén vinculados a otros robos en la zona.