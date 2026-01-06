 Delincuente queda atrapado en cocina durante intento de robo
Viral

VIDEO. Delincuente queda atrapado en cocina durante intento de robo

El sujeto quedó atrapado en la abertura del extractor de aire de una cocina mientras intentaba ingresar a una vivienda.

Compartir:
Imágenes se viralizan en redes sociales., Captura de pantalla video X.
Imágenes se viralizan en redes sociales. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un intento de robo terminó de forma insólita en la ciudad de Kota, en Rajastán, India, cuando un presunto ladrón quedó atrapado en la abertura del extractor de aire de una cocina mientras intentaba ingresar a una vivienda durante la madrugada del 4 de enero de 2026. El momento fue grabado en video y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Según el reporte policial, los propietarios habían salido de casa y, al regresar, se encontraron con la escena: un hombre estaba atorado a medio cuerpo en el orificio del extractor que conecta con la cocina, sin poder avanzar ni retroceder. Sorprendidos, llamaron a los vecinos y luego a las autoridades.

Policías y residentes trabajaron durante casi una hora para liberar al sospechoso, quien permanecía inmovilizado y visiblemente incómodo. Finalmente fue rescatado sin heridas y quedó detenido en el lugar.

El hombre tenía un cómplice 

El hombre fue identificado como Pawan Vaishnav. De acuerdo con la investigación preliminar, no actuaba solo. Otro individuo lo acompañaba y habría escapado durante el operativo, dejando abandonado a su cómplice.

El detenido admitió que planeaba abrir la vivienda desde dentro para facilitar el ingreso de su compañero. Además, la policía localizó el vehículo en el que se transportaban, el cual portaba una calcomanía policial, por lo que también se investiga su procedencia.

Salen a luz nuevos detalles del ataque armado que dejó a un hombre fallecido en la ruta al Pacífico

Revelan nuevos datos sobre ataque armado en el km 32.8 de la ruta al Pacífico.

Los videos del rescate se difundieron ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios reaccionaron con sorpresa y humor ante la inusual escena del presunto ladrón atrapado en la pared mientras autoridades y vecinos intentaban sacarlo.

Las autoridades continúan la búsqueda del segundo implicado y no descartan que ambos estén vinculados a otros robos en la zona.

En Portada

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecidot
Nacionales

VIDEO. Incidente que involucró a patrulla de la PNC terminó con un hombre fallecido

08:09 AM, Ene 06
Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de Españat
Deportes

Mbappé no arriesga y se pierde la Supercopa de España

06:55 AM, Ene 06
Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenangot
Nacionales

Ataque armado deja tres hombres fallecidos en Chimaltenango

07:54 AM, Ene 06
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuelat
Internacionales

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

08:27 AM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos