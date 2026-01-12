 Sicarios entran a cancha de futbol y matan a jugadores
VIDEOS | Hombres armados irrumpen en cancha de futbol y asesinan a jugadores en menos de un minuto

Filtran videos del ataque armado contra futbolistas en pleno partido.

Ataque armado en pleno partido deja tres futbolistas muertos en Ecuador., Redes sociales.
Ataque armado en pleno partido deja tres futbolistas muertos en Ecuador. / FOTO: Redes sociales.

La difusión de videos en redes sociales ha sacudido a Ecuador y a la comunidad internacional al revelar los impactantes momentos de un ataque armado perpetrado contra futbolistas mientras disputaban un partido en un complejo deportivo de Isla Mocolí, en la provincia de Guayas. El violento hecho ocurrió en menos de un minuto y dejó como saldo tres personas fallecidas, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en la cancha y ejecutara a sus objetivos a sangre fría.

En las grabaciones, recientemente filtradas, se observa con claridad el arribo de al menos 10 sicarios al complejo deportivo. Todos vestían equipo táctico y actuaban con un alto nivel de coordinación, lo que ha llevado a las autoridades a presumir que se trata de integrantes de una organización criminal con adiestramiento especializado. Al ingresar al inmueble, cada uno se dirigió a puntos estratégicos previamente definidos, tomando el control de la situación de forma inmediata.

Una vez dentro del terreno de juego, los atacantes se dividieron para intimidar a los jugadores y asistentes. En el video se escucha cómo ordenan a los futbolistas tirarse al suelo y permanecer inmóviles. Posteriormente, uno de los sicarios recorre el campo verificando la identidad de las víctimas; al identificar a sus objetivos, les dispara en repetidas ocasiones, provocando la muerte de tres personas en el lugar.

Así se retiró el grupo armado de la cancha de futbol 

Tras consumar el ataque, el grupo armado se retiró de manera ordenada. Para evitar ser seguido, realizaron disparos al aire mientras abandonaban el complejo y regresaban al vehículo en el que llegaron, logrando huir sin que nadie pudiera impedirlo.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó que las víctimas mortales estarían vinculadas a la organización criminal "Los Lagartos", entre ellas su presunto líder, Stalin Olivero Vargas, alias "Marino", así como Richard Mina Vargas y Jefferson Sanlon.

Según las investigaciones preliminares, Olivero Vargas habría intentado acercamientos con la banda rival "Los Lobos", lo que podría estar relacionado con el móvil del ataque. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer este triple asesinato que ya ha dado la vuelta al mundo.

