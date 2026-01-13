Madre entrega a su hijo a la policía

Una joven madre decidió entregar a su hijo a la policía luego de confirmar que el menor había participado en el robo de un mototaxi junto a otros adolescentes. El hecho ocurrió en Casma, región de Áncash, Perú, y ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde miles de usuarios han aplaudido la decisión de la mujer, aunque también abrió un debate sobre la responsabilidad de los padres frente a las acciones de sus hijos.
De acuerdo con el reporte policial, el robo se registró el 9 de enero, cuando un joven de 13 años y otros tres adolescentes asaltaron a un conductor de transporte público para despojarlo de su vehículo. Tras cometer el delito, los implicados llevaron el mototaxi a un lugar apartado, donde lo desmantelaron y lo desvalijaron con el objetivo de vender algunas de sus autopartes de manera clandestina.
Luego del asalto, el transportista afectado denunció el hecho ante las autoridades, lo que permitió que la policía de Casma iniciara las investigaciones para ubicar a los responsables. Ante la presión policial, el menor de 13 años decidió refugiarse en su vivienda junto con sus cómplices, de 16 y 17 años.
Madre pide que todos los involucrados enfrenten a la justicia
La situación cambió cuando la madre del menor descubrió lo ocurrido y confrontó a su hijo. Tras confirmar su participación en el robo, la mujer tomó la decisión de llamar a la policía y proporcionar la ubicación exacta de los jóvenes. Los agentes acudieron al domicilio y procedieron a intervenir al menor y a los otros implicados.
La acción de la madre fue reconocida por las autoridades y rápidamente se viralizó en medios y redes sociales. En declaraciones posteriores, la mujer afirmó:
Yo puedo amar a mi hijo, pero no lo voy a amar permitiendo que haga cosas que no le hacen bien". Además, pidió que todos los involucrados enfrenten la justicia por igual y que el caso sirva como una llamada de atención para prevenir que otros jóvenes sigan el mismo camino.