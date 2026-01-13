 Ola gigante arrastra a bañistas y deja 1 muerto y 35 heridos
Viral

VIDEO | Ola gigante arrastra a bañistas y deja un muerto y 35 heridos

Videos revelan escenas de pánico tras fenómeno marino inusual.

Compartir:
Impactante ola gigante provoca caos, heridos y una víctima mortal., Captura de pantalla video de X.
Impactante ola gigante provoca caos, heridos y una víctima mortal. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales ha generado conmoción al mostrar la magnitud de una ola que impactó de forma repentina a decenas de bañistas en la Costa Atlántica de Argentina. Las imágenes, grabadas por testigos, evidencian el caos que se vivió en la playa tras el fuerte oleaje registrado el 12 de enero, un fenómeno que fue posteriormente clasificado por especialistas como un meteotsunami.

De acuerdo con los reportes oficiales, la enorme ola sorprendió a personas que se encontraban cerca de la orilla, arrastrándolas varios metros y provocando momentos de pánico. Como saldo del incidente, una persona falleció y al menos 35 resultaron heridas, algunas de ellas con golpes, laceraciones y afectaciones emocionales derivadas del impacto del evento.

Los hechos se registraron principalmente en las playas de Mar del Plata y Mar Chiquita. En la primera se reportó el mayor número de personas lesionadas, mientras que en la segunda quedaron registradas escenas que causaron alarma, al observarse cómo el mar se retiraba y regresaba con una fuerza inusual, sin que los bañistas lograran reaccionar a tiempo.

Un hombre sufrió un paro cardíaco

Tras el desastre natural, equipos de seguridad, guardavidas, paramédicos y personal de Defensa Civil se movilizaron de inmediato para atender la emergencia. En el lugar, los socorristas auxiliaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco, mientras que un joven de 30 años falleció luego de ser rescatado del mar, pese a los esfuerzos por reanimarlo.

Ante el riesgo de nuevos incidentes, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de las playas afectadas, debido al drástico cambio en la dirección del viento y al comportamiento irregular del oleaje. Testigos relataron que el fenómeno ocurrió sin previo aviso. "De la nada llegó una ola gigante que cubrió toda la costa. Hubo gente lastimada, cosas perdidas y ambulancias por todos lados", relató una usuaria de Santa Clara del Mar a medios locales.

Las autoridades informaron que el único cambio meteorológico detectado fue el aumento repentino en la intensidad y dirección del viento, alrededor de las 17:15 horas, sin que se registrara actividad sísmica previa que advirtiera sobre el peligro.

En Portada

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampiónt
Nacionales

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampión

07:25 AM, Ene 13
Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes socialest
Deportes

Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes sociales

06:47 AM, Ene 13
Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nuevat
Nacionales

Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nueva

07:42 AM, Ene 13
UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gazat
Internacionales

UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gaza

07:13 AM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos