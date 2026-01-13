Ola gigante arrastra a bañistas y deja 1 muerto y 35 heridos

Un video difundido en redes sociales ha generado conmoción al mostrar la magnitud de una ola que impactó de forma repentina a decenas de bañistas en la Costa Atlántica de Argentina. Las imágenes, grabadas por testigos, evidencian el caos que se vivió en la playa tras el fuerte oleaje registrado el 12 de enero, un fenómeno que fue posteriormente clasificado por especialistas como un meteotsunami.
De acuerdo con los reportes oficiales, la enorme ola sorprendió a personas que se encontraban cerca de la orilla, arrastrándolas varios metros y provocando momentos de pánico. Como saldo del incidente, una persona falleció y al menos 35 resultaron heridas, algunas de ellas con golpes, laceraciones y afectaciones emocionales derivadas del impacto del evento.
Los hechos se registraron principalmente en las playas de Mar del Plata y Mar Chiquita. En la primera se reportó el mayor número de personas lesionadas, mientras que en la segunda quedaron registradas escenas que causaron alarma, al observarse cómo el mar se retiraba y regresaba con una fuerza inusual, sin que los bañistas lograran reaccionar a tiempo.
Un hombre sufrió un paro cardíaco
Tras el desastre natural, equipos de seguridad, guardavidas, paramédicos y personal de Defensa Civil se movilizaron de inmediato para atender la emergencia. En el lugar, los socorristas auxiliaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco, mientras que un joven de 30 años falleció luego de ser rescatado del mar, pese a los esfuerzos por reanimarlo.
Ante el riesgo de nuevos incidentes, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de las playas afectadas, debido al drástico cambio en la dirección del viento y al comportamiento irregular del oleaje. Testigos relataron que el fenómeno ocurrió sin previo aviso. "De la nada llegó una ola gigante que cubrió toda la costa. Hubo gente lastimada, cosas perdidas y ambulancias por todos lados", relató una usuaria de Santa Clara del Mar a medios locales.
Las autoridades informaron que el único cambio meteorológico detectado fue el aumento repentino en la intensidad y dirección del viento, alrededor de las 17:15 horas, sin que se registrara actividad sísmica previa que advirtiera sobre el peligro.