 Así roban una cartera a una mujer en una zapatería
En menos de tres segundos: video muestra cómo roban cartera a una mujer en una zapatería

Así roban una cartera a una mujer en una zapatería en menos de tres segundos.

Video capta robo en zapatería de Tampico., Captura de pantalla video de X.
Video capta robo en zapatería de Tampico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un robo cometido en cuestión de segundos quedó registrado en video dentro de una zapatería de Tampico, Tamaulipas, en México, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la forma en que la presunta ladrona actúa con rapidez y discreción.

Las imágenes muestran a una mujer que aprovecha la distracción de una clienta que se está probando calzado. Mientras la víctima observa los zapatos y deja su bolso a un costado, la sospechosa se acerca, introduce la mano en el interior y extrae el monedero en menos de tres segundos, para luego retirarse del lugar sin levantar sospechas.

La víctima no se percata del robo en el momento, ya que permanece concentrada en la compra. La escena evidencia cómo un breve descuido fue suficiente para que la mujer fuera despojada de sus pertenencias sin que nadie lo notara.

El video fue compartido en redes sociales con el objetivo de alertar y generar conciencia entre la población sobre este tipo de robos, que suelen ocurrir en espacios concurridos y aprovechan momentos de distracción. La grabación ha generado reacciones por la rapidez con la que se cometió el hurto y la aparente facilidad con la que la presunta responsable logró salir del establecimiento.

Recomendaciones

Autoridades y usuarios en redes sociales reiteran el llamado a extremar precauciones para evitar robos, especialmente dentro de establecimientos comerciales. Recomiendan mantener los objetos personales siempre bajo vigilancia, evitar colocar bolsos o mochilas en el suelo o en superficies accesibles, asegurar cierres y compartimentos, y permanecer atentos al entorno. Advierten que un descuido de apenas unos segundos, como evidencia el video, puede ser suficiente para que se concrete un hurto.

