Sujeto intenta robar motocicleta y termina baleado

Un intento de asalto ocurrido en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, ha generado conmoción y debate en redes sociales luego de que se difundiera un video que muestra el momento exacto en que cuatro delincuentes intentan robar una motocicleta a plena luz del día, sin imaginar que su víctima estaba armada y repelió la agresión.
Los hechos ocurrieron a las 18:01 horas del lunes 12 de enero en la calle Isidro Casanova. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en un centro médico ubicado frente al lugar del ataque. En las imágenes se observa cómo dos motocicletas con cuatro sujetos interceptan a un hombre que circulaba solo en su unidad. Los agresores lo amenazan con armas de fuego para obligarlo a detenerse y entregarla.
El motociclista se orilla, arroja su vehículo y comienza a correr para ponerse a salvo. Sin embargo, uno de los asaltantes lo persigue con la aparente intención de quitarle también sus pertenencias. En ese momento, la víctima saca un arma de fuego y responde al ataque, desatándose un intercambio de disparos.
Tras los primeros tiros, el delincuente que lo perseguía cae gravemente herido. Sus cómplices intentan repeler la agresión, pero finalmente huyen del lugar: uno escapa en motocicleta, mientras que los otros dos lo hacen a pie, abandonando una de las unidades utilizadas en el asalto.
Víctima es un elemento de la policía
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que la víctima es un efectivo de la fuerza que se encontraba fuera de servicio al momento del ataque. Su identidad no fue revelada por motivos de seguridad. Asimismo, se confirmó que el asaltante herido es un adolescente de apenas 16 años de edad, quien permanece hospitalizado con lesiones de bala en el abdomen y el rostro.
Las autoridades desplegaron un operativo para dar con los otros tres implicados, quienes continúan prófugos. El caso ha provocado opiniones encontradas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan la reacción de la víctima, mientras otros cuestionan la violencia y la participación de menores en hechos delictivos. El video ya circula a nivel internacional, convirtiéndose en un nuevo ejemplo del clima de inseguridad que se vive en distintas zonas del país.