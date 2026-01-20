Influencer hace gestos racistas a mesero y termina detenida

Una joven influencer argentina fue detenida en Río de Janeiro, Brasil, tras protagonizar un incidente racista contra un mesero en un bar del barrio de Ipanema. El hecho ocurrió luego de que la mujer, identificada como Agostina Páez, de 29 años, hiciera gestos aludiendo al comportamiento de un simio y realizara sonidos imitativos mientras se encontraba en la vía pública, según registros de cámaras de seguridad y un video difundido en redes sociales.
El conflicto se originó por un supuesto error en el cobro de la cuenta. Según Páez, los meseros habrían cargado cargos adicionales pese a que la factura ya había sido cancelada. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que durante la discusión la influencer los insultó repetidamente con términos despectivos como "negro" y "mono", burlándose de su tono de piel.
Influencer restringe sus redes sociales
Tras la denuncia presentada por uno de los meseros, las autoridades brasileñas detuvieron a Páez, quien se presenta en sus redes sociales como abogada e influencer originaria de Santiago del Estero, Argentina. Como medida cautelar, le colocaron un grillete electrónico en uno de sus tobillos y le decomisaron el pasaporte, además de emitir sanciones por incitar al odio y a la discriminación racial.
Este no es el primer conflicto judicial en el que se ha visto involucrada Páez. La influencer estuvo previamente en el centro de un caso judicial vinculado a su familia, en el que denunció hostigamiento y violencia digital contra la pareja de su padre, empresario Mariano Páez.
Tras los hechos en Brasil, la influencer restringió sus cuentas de redes sociales, que contaban con casi 40 mil seguidores en Instagram y alrededor de 800 mil en TikTok. El caso ha generado conmoción tanto en Argentina como en Brasil, reavivando el debate sobre responsabilidad en redes y el alcance legal de actos de discriminación en el extranjero.