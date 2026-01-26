 Automovilista arrolla a motoladrones en Argentina
Viral

VIDEO. Automovilista arrolla a motoladrones que intentaron robar su vehículo

Conductor enfrenta a motoladrones y los arrolla durante intento de asalto.

Conductor enfrenta a motoladrones., Captura de pantalla video de X.
Conductor enfrenta a motoladrones. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante video captado por una cámara de videovigilancia en Argentina muestra el momento en que un hombre confrontó a dos motoladrones que intentaron robarle su automóvil. La escena, que duró apenas 29 segundos, se volvió viral en redes sociales tras ser compartida en X.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 22 de enero, minutos antes de las 21:00 horas, en una avenida desolada. En las imágenes se observa al automovilista preparándose para arrancar su vehículo cuando una motocicleta con dos sujetos se acerca a su lado derecho. Uno de los delincuentes desciende, abre la puerta del vehículo y comienza a amagar al conductor.

Mientras tanto, su cómplice permanece en la moto, pero al notar que la víctima ya estaba sometida, decide descender e ir al otro lado del carro para intentar arrinconarlo. En ese instante, el automovilista toma una decisión arriesgada: arranca su vehículo y acelera, logrando esquivar el ataque inicial.

Los ladrones intentan detenerlo, pero pronto se rinden. Uno de ellos retoma la motocicleta mientras el otro se prepara para subirse, pero el conductor del automóvil regresa en sentido contrario a gran velocidad, impactando la motocicleta y obligando a los delincuentes a huir. En las imágenes se observa cómo uno de los motoladrones intenta recuperar la moto, pero finalmente logran escapar del lugar.

¿Hubo capturas por este caso?

Hasta el momento se desconoce si las autoridades lograron detener a los implicados. El video ha generado gran repercusión en redes sociales por la rapidez y determinación del automovilista, quien logró defenderse de un intento de robo en cuestión de segundos.

Video muestra brutal caída de motorista en carrera clandestina en zona 25

En el video se observa cómo el motorista derrapó varios metros, generando chispazos debido al roce de la motocicleta con el pavimento.

El incidente, registrado por una cámara de videovigilancia, refleja cómo operan los motoladrones, un fenómeno que también se ha reportado en varias ciudades de Latinoamérica.

