 VIDEO. Leopardo de las nieves ataca a esquiadora
Viral

VIDEO. Leopardo de las nieves ataca a esquiadora que se acercó para una selfie

Captan momento exacto en que un leopardo de las nieves ataca a una esquiadora que intentó tomarse una selfie.

Una esquiadora en China fue atacada por un leopardo de las nieves., Captura de pantalla video de X.
Una esquiadora en China fue atacada por un leopardo de las nieves. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Una esquiadora fue atacada por un leopardo de las nieves en el norte de China luego de acercarse al animal para tomarse una selfie, hecho que quedó parcialmente registrado en video y se viralizó en redes sociales. El incidente ocurrió en el condado de Fuyun, región de Xinjiang, una zona montañosa cercana a la frontera con Mongolia, conocida por su clima extremo y por ser hábitat natural de esta especie protegida.

El video que circula en plataformas digitales muestra los instantes posteriores al ataque. En las imágenes se observa a la mujer tendida sobre la nieve, boca abajo, con visibles heridas en el rostro, mientras personas del lugar se aproximan para auxiliarla. Las escenas evidencian la gravedad de la situación y la rápida intervención de terceros.

De acuerdo con testimonios recogidos por autoridades locales, la esquiadora se habría acercado a aproximadamente tres metros del felino con la intención de fotografiarse. Ante la proximidad, el leopardo reaccionó de forma violenta y la atacó. Un instructor de esquí que se encontraba cerca logró ahuyentar al animal, evitando que las lesiones fueran más graves.

Esquiadora fue trasladada a un hospital 

La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital local, donde recibió atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como estable. Las autoridades indicaron que el casco de esquí que portaba fue determinante para reducir la gravedad del ataque, aunque no evitó que sufriera heridas faciales.

Tras el hecho, las autoridades emitieron una advertencia a turistas y visitantes que transitan por zonas cercanas al Geoparque Mundial de la Unesco Keketuohai. En el comunicado se recuerda que los leopardos de las nieves son depredadores salvajes y se recomienda mantener distancia y evitar cualquier intento de interacción con fauna silvestre. El caso generó debate sobre turismo responsable y riesgos de priorizar fotografías.

