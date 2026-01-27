 Sujeto intenta asaltar a pareja y vecinos le dan una paliza
Una cámara de seguridad captó en Brasil el momento en que un sujeto que se movilizaba en bicicleta intenta asaltar a una pareja que descendía de su vehículo, pero termina siendo golpeado y reducido por vecinos del sector. El video se ha viralizado en redes sociales por la reacción de las víctimas y de la comunidad.

Las imágenes muestran a la pareja cuando baja de un automóvil estacionado en una calle poco transitada. En ese instante, el individuo se acerca en bicicleta y amenaza al copiloto, portando un arma blanca, con la aparente intención de despojarlos de sus pertenencias.

El conductor desciende del vehículo y, tras unos segundos de tensión, decide enfrentar al agresor. Ambos se enfrascan en una pelea a golpes en plena vía pública, mientras la mujer permanece a corta distancia observando lo ocurrido. Durante el forcejeo, elasaltante intenta imponerse, pero no logra someter a la víctima.

Al percatarse de la situación, la mujer comienza a gritar para pedir ayuda. Los llamados alertan a vecinos del sector, quienes salen de sus viviendas y acuden al lugar. En el video se observa cómo varias personas se suman para auxiliar a la pareja y logran neutralizar al sujeto, quien es derribado e inmovilizado sobre la vía.

Se desconoce si asaltante fue entregado a la Policía 

Finalmente, el individuo queda reducido por los vecinos, evitando que escape del lugar. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su identidad ni sobre si fue entregado a las autoridades.

El video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan la intervención vecinal y debaten sobre la inseguridad y la respuesta ciudadana ante este tipo de hechos.

