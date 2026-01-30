 Presentadora de tv es sorprendida intentando robar un bikini
Viral

Famosa presentadora es sorprendida en televisión en vivo intentando robar un bikini

Conductora protagoniza incómodo momento al intentar robar un bikini en TV en vivo.

Incómodo momento en TV., Captura de pantalla video de X.
Incómodo momento en TV. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un momento incómodo ocurrido durante una transmisión en vivo desde una tienda en Santiago, Chile, se volvió viral en redes sociales y desató una fuerte polémica. Lo que inicialmente parecía una cobertura ligera sobre la ola de calor que afecta a los chilenos terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de los últimos días.

El incidente se registró en la comuna de Recoleta, al norte de la capital chilena, donde las temperaturas han alcanzado niveles cercanos a los 35 grados. En ese contexto, una presentadora de televisión, identificada por usuarios en redes sociales como Giuliana Salguero, realizaba un enlace en vivo desde un local especializado en ropa de playa, con el objetivo de informar sobre el aumento en la demanda de trajes de baño y prendas veraniegas debido al clima extremo.

Durante la transmisión, la encargada del establecimiento explicaba que la temporada fuerte de ventas suele iniciar desde diciembre, cuando los consumidores comienzan a prepararse para enfrentar las altas temperaturas. La entrevista transcurría con normalidad hasta que, tras finalizar el enlace frente a cámaras, la situación dio un giro inesperado.

En vivo y ante cámaras

Al concluir la cobertura, la comunicadora se despidió de la propietaria del negocio y de dos empleadas, y posteriormente se dirigió hacia la salida del local. Antes de retirarse por completo, realizó una señal con la mano y preguntó si podía llevarse el bikini que había estado mostrando durante la transmisión.

La dueña del establecimiento reaccionó de inmediato y aclaró que la prenda no había sido pagada, evitando que el hecho se concretara ante las cámaras. Tras el momento, la conductora devolvió el bikini y realizó comentarios que fueron interpretados por muchos como una justificación en tono de broma. "Fui feliz por dos minutos, pero bueno, son dos minutos que valieron la pena", expresó.

El video no tardó en circular en redes sociales, donde usuarios debatieron si se trató de una broma mal ejecutada o de un intento real de hurto, generando opiniones divididas y una intensa discusión digital.

