 Tres sujetos amedrentan a agente de la PMT en zona 10
Video capta momento en que tres sujetos amedrentan a agente de la PMT en zona 10

Captan en video intimidación contra agente de tránsito en plena vía de zona 10.

Tres hombres rodean y amenazan a agente de la PMT., Captura de pantalla video de X.
Tres hombres rodean y amenazan a agente de la PMT. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que tres sujetos amedrentan a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala mientras realizaba labores en plena vía pública, en la 20 calle de la zona 10 capitalina.

Las imágenes, captadas por un testigo, evidencian cómo los tres hombres rodean al agente de tránsito en medio del tránsito vehicular, generando una escena de tensión que llamó la atención de conductores y peatones. En el video se observa que uno de los involucrados adopta una actitud más confrontativa, retando de forma constante al agente, aparentemente con la intención de provocar una pelea física.

La discusión, que se prolongó por al menos dos minutos, fue escalando progresivamente. En determinado momento, uno de los sujetos comienza a empujar al agente de la PMT, mientras los otros dos hombres también amagan con agredirlo, colocándose de forma intimidante a su alrededor. A pesar de la situación, el agente se mantiene en su posición sin responder a las provocaciones.

La escena cambia cuando un motorista que circulaba por el sector y otro agente de tránsito se acercan al lugar. Tras la llegada del apoyo, los tres sujetos se retiran y cesan las acciones intimidatorias contra el elemento de la PMT, evitando que el incidente pasara a mayores.

Se desconoce qué originó el altercado 

Hasta el momento se desconoce qué originó el altercado y si este está relacionado directamente con una falta de tránsito o alguna infracción previa. Al cierre de esta nota, ni la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala ni Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el reglamento y la Ley de Tránsito, agredir o intimidar a un agente de tránsito puede acarrear sanciones económicas de hasta Q1 mil, además de otras posibles acciones legales, dependiendo de la gravedad del hecho.

