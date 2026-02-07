Mujer de 70 años estrelló su carro en un supermercado

Un grave accidente ocurrido el pasado jueves 5 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, California, dejó un saldo de al menos tres personas muertas y siete más lesionadas, luego de que un automóvil se estrellara contra un supermercado ubicado en el área de Westwood, generando conmoción entre residentes y clientes del lugar.
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el incidente se registró alrededor de las 12:10 del mediodía, cuando una mujer de aproximadamente 70 años de edad perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra el interior de un supermercado 99 Ranch Market.
Las autoridades detallaron que, antes de chocar contra el inmueble, el automóvil atropelló a un ciclista, lo que agravó la magnitud del incidente. No obstante, de manera preliminar, el hecho no es considerado intencional, a pesar del número de víctimas y personas lesionadas.
Se desconoce la identidad de las personas fallecidas
Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas ni de los heridos, así como tampoco las causas exactas que provocaron que la conductora perdiera el control del vehículo. El capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Erik Scott, informó que dos de los lesionados se encuentran en estado grave, mientras que otros dos permanecen estables. Además, al menos dos personas más rechazaron recibir atención médica en el lugar.
Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona, con la participación de policías, paramédicos y bomberos. El edificio fue clausurado de manera temporal debido a los daños estructurales ocasionados por el choque.
El accidente rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde circularon videos y testimonios de testigos que presenciaron el momento en que la adulta mayor perdió el control del vehículo, así como la llegada de los cuerpos de emergencia para atender a las víctimas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.