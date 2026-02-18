 El ruego de un ladrón que fue localizado en un congelador
Viral

"Ayúdame, ayúdame, oficial": el ruego de un ladrón que fue localizado en un congelador

Video muestra a señalado de robo que intentó ocultarse en un congelador y terminó pidiendo auxilio a agentes tras sufrir hipotermia.

Compartir:
El momento viral de una captura inusual., Captura de pantalla video de X.
El momento viral de una captura inusual. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La detención de un hombre acusado de robo se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera el video del momento en que fue hallado escondido dentro de un congelador, visiblemente afectado por el frío y suplicando ayuda a los agentes. El hecho ocurrió en Argentina y el detenido fue identificado como Alexis Alejandro González.

Según reportes de medios locales, González se encontraba prófugo desde el 2 de febrero, señalado de haber participado en un robo mientras su presunto cómplice ya había sido capturado. Durante el operativo para ubicarlo, varios agentes ingresaron a la vivienda donde aparentemente se ocultaba.

La grabación, realizada por uno de los policías presentes en el procedimiento, muestra el momento en que los oficiales inspeccionan el lugar hasta que abren un congelador tipo hielera. En su interior encuentran al sospechoso, encogido, con signos de entumecimiento y dificultades para moverse.

Ayúdame, ayúdame, oficial", se escucha decir al hombre, quien asegura que no puede salir por su cuenta debido a que tiene el cuerpo entumido. En el video también se oye a otro agente ordenar que lo esposen de inmediato, mientras el detenido insiste en que necesita ayuda para incorporarse.

Familiares reclaman a oficiales por grabar 

Finalmente, varios policías lo toman de los brazos y lo sacan del congelador. La grabación concluye segundos después, acumulando miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales.

En el audio también se perciben reclamos de familiares del detenido, quienes cuestionan a los oficiales por estar grabando el procedimiento. Los agentes no responden a los señalamientos y continúan con la detención.

El insólito intento de esconderse en un congelador no solo no evitó su captura, sino que puso en riesgo su salud, al presentar síntomas compatibles con hipotermia tras permanecer expuesto a temperaturas extremadamente bajas.

En Portada

Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANGt
Nacionales

Diputados presentan amparo para proteger resultados de elección de magistrados en el CANG

08:45 AM, Feb 18
UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas a Viníciust
Deportes

UEFA abre investigación por presuntos insultos racistas a Vinícius

07:10 AM, Feb 18
Directivos de Presidios señalados de permitir fiestas de pandilleros enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Directivos de Presidios señalados de permitir fiestas de pandilleros enfrentarán proceso penal

07:51 AM, Feb 18
Baranda metálica atraviesa vehículo en zona 16t
Nacionales

Baranda metálica atraviesa vehículo en zona 16

07:13 AM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos