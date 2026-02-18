El ruego de un ladrón que fue localizado en un congelador

La detención de un hombre acusado de robo se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera el video del momento en que fue hallado escondido dentro de un congelador, visiblemente afectado por el frío y suplicando ayuda a los agentes. El hecho ocurrió en Argentina y el detenido fue identificado como Alexis Alejandro González.
Según reportes de medios locales, González se encontraba prófugo desde el 2 de febrero, señalado de haber participado en un robo mientras su presunto cómplice ya había sido capturado. Durante el operativo para ubicarlo, varios agentes ingresaron a la vivienda donde aparentemente se ocultaba.
La grabación, realizada por uno de los policías presentes en el procedimiento, muestra el momento en que los oficiales inspeccionan el lugar hasta que abren un congelador tipo hielera. En su interior encuentran al sospechoso, encogido, con signos de entumecimiento y dificultades para moverse.
Ayúdame, ayúdame, oficial", se escucha decir al hombre, quien asegura que no puede salir por su cuenta debido a que tiene el cuerpo entumido. En el video también se oye a otro agente ordenar que lo esposen de inmediato, mientras el detenido insiste en que necesita ayuda para incorporarse.
Familiares reclaman a oficiales por grabar
Finalmente, varios policías lo toman de los brazos y lo sacan del congelador. La grabación concluye segundos después, acumulando miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales.
En el audio también se perciben reclamos de familiares del detenido, quienes cuestionan a los oficiales por estar grabando el procedimiento. Los agentes no responden a los señalamientos y continúan con la detención.
El insólito intento de esconderse en un congelador no solo no evitó su captura, sino que puso en riesgo su salud, al presentar síntomas compatibles con hipotermia tras permanecer expuesto a temperaturas extremadamente bajas.