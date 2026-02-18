 Mono bebé de un zoológico no se separa de su peluche
La tierna razón por la que un mono bebé de un zoológico no se separa de su peluche

Un mono bebé del Zoológico de Ichikawa, en Japón, ha enternecido a visitantes y usuarios en redes sociales luego de que se difundieran imágenes en las que aparece abrazando un peluche que se ha convertido en su principal compañero. El pequeño primate, llamado Punch, nació el 26 de julio de 2025 y fue abandonado poco después, por lo que desde sus primeras semanas ha sido criado por el personal del recinto.

Ante la ausencia materna, los cuidadores implementaron atención especializada para garantizar su desarrollo físico y emocional. Según explicó el zoológico, crecer sin un grupo familiar puede afectar la conducta social de los primates jóvenes, por lo que fue necesario aplicar estrategias para reducir el estrés y facilitar su adaptación.

A mediados de enero comenzó su proceso de integración gradual al espacio donde habitan otros monos. Fue entonces cuando el equipo notó un comportamiento particular: Punch empezó a cargar constantemente un peluche con forma de orangután, al que se aferra mientras descansa o se desplaza por el recinto.

Punch y Lupe, sensación en redes sociales  

El juguete corresponde al modelo DJUNGELSKOG, popularizado en redes sociales bajo el apodo de "Lupe", personaje que ha protagonizado memes junto a otro peluche conocido como "Joakin". Su fama digital incluso fue aprovechada por IKEA México, que impulsó dinámicas en plataformas sociales.

Especialistas del zoológico indicaron que este tipo de apego es común en animales separados tempranamente de sus madres. Los objetos suaves pueden funcionar como elementos de consuelo y brindar sensación de seguridad mientras el ejemplar fortalece sus habilidades sociales.

Aunque las imágenes de Punch se han viralizado, el objetivo principal del equipo es favorecer su desarrollo emocional y lograr que, con el tiempo, consolide vínculos con otros miembros de su especie.

