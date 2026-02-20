Acompañante de motorista provoca incendio en gasolinera

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra un peligroso incidente en una gasolinera de Chhattisgarh, India, donde el acompañante de un motorista provocó un incendio al acercar un cigarro encendido a la manguera de gasolina. Las imágenes de la videovigilancia muestran cómo las llamas se propagaron de inmediato sobre la motocicleta y el suelo de la estación de servicio.
Según reportó The Times of India, los hechos ocurrieron mientras un joven llenaba el tanque de su motocicleta con la ayuda de un trabajador, quien colocó la manguera en la tapa del combustible.
El acompañante, identificado como Dharmendra Kshatri, intentó encender un cigarro cerca de la gasolina, lo que provocó que las llamas se extendieran instantáneamente. El conductor de la motocicleta y su amigo lograron escapar, mientras que el trabajador terminó arrojando la manguera hacia el joven, provocando que la playera de este también se incendiara.
Personal de la gasolinera controló el incendio
Afortunadamente, el personal de la estación reaccionó rápidamente, retiró la manguera de combustible para cortar el suministro y utilizó un kit de seguridad contra incendios, controlando las llamas antes de que el fuego alcanzara mayores dimensiones.
Las autoridades locales confirmaron la detención de los dos hombres tras la denuncia del gerente de la gasolinera, quien presentó las imágenes de videovigilancia como evidencia. Rohit Mahelkar, inspector de Urla, explicó que el caso fue registrado como incendio provocado y peligro contra la seguridad pública, y ambos responsables quedaron bajo custodia policial.