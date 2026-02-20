 Acompañante de motorista provoca incendio en gasolinera
Viral

Acompañante de motorista provoca incendio en gasolinera y video se hace viral

Cámara de seguridad captura el momento en que un acompañante de motorista provoca incendio en una gasolinera.

Compartir:
Video viral muestra cómo un descuido provocó un incendio en una gasolinera de India., Captura de pantalla video de X.
Video viral muestra cómo un descuido provocó un incendio en una gasolinera de India. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra un peligroso incidente en una gasolinera de Chhattisgarh, India, donde el acompañante de un motorista provocó un incendio al acercar un cigarro encendido a la manguera de gasolina. Las imágenes de la videovigilancia muestran cómo las llamas se propagaron de inmediato sobre la motocicleta y el suelo de la estación de servicio.

Según reportó The Times of India, los hechos ocurrieron mientras un joven llenaba el tanque de su motocicleta con la ayuda de un trabajador, quien colocó la manguera en la tapa del combustible.

El acompañante, identificado como Dharmendra Kshatri, intentó encender un cigarro cerca de la gasolina, lo que provocó que las llamas se extendieran instantáneamente. El conductor de la motocicleta y su amigo lograron escapar, mientras que el trabajador terminó arrojando la manguera hacia el joven, provocando que la playera de este también se incendiara.

Personal de la gasolinera controló el incendio

Afortunadamente, el personal de la estación reaccionó rápidamente, retiró la manguera de combustible para cortar el suministro y utilizó un kit de seguridad contra incendios, controlando las llamas antes de que el fuego alcanzara mayores dimensiones.

Las autoridades locales confirmaron la detención de los dos hombres tras la denuncia del gerente de la gasolinera, quien presentó las imágenes de videovigilancia como evidencia. Rohit Mahelkar, inspector de Urla, explicó que el caso fue registrado como incendio provocado y peligro contra la seguridad pública, y ambos responsables quedaron bajo custodia policial.

En Portada

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacíficot
Nacionales

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacífico

06:17 AM, Feb 20
Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Viníciust
Deportes

Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Vinícius

08:19 AM, Feb 20
Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciariot
Nacionales

Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciario

07:44 AM, Feb 20
¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este añot
Nacionales

¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este año

08:10 AM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadLiga NacionalSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos