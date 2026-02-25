Motorista es atropellado y segundos después lo asaltan

Un video difundido en redes sociales ha causado indignación al mostrar el momento en que un joven motorista es atropellado y, mientras permanece malherido en el suelo, es víctima de un asalto. El hecho ocurrió en el distrito de Breña, en Perú.
La víctima fue identificada como Alexander Medrano, de 22 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta color negro cuando fue impactado por un vehículo blanco. El choque fue tan violento que el joven salió disparado hacia unos arbustos ubicados a un costado de una tienda.
De acuerdo con testigos, la vegetación habría amortiguado el impacto. De no haber caído sobre los arbustos, el desenlace pudo haber sido fatal.
La grabación evidencia la gravedad del accidente. Tras el atropello, el joven quedó tendido sobre el pavimento. Segundos después, otro motorista se aproxima, aparentemente para auxiliarlo. Sin embargo, en lugar de brindarle ayuda, aprovecha la situación para tomar el teléfono celular que se encontraba a un lado de la víctima y huye del lugar.
Nadie intervino para evitar el robo
La escena generó consternación entre quienes presenciaron lo ocurrido. Aunque varias personas se acercaron para observar el estado del joven, nadie intervino para evitar el robo, pese a que el hecho ocurrió a plena luz del día. Una mujer que caminaba por el sector se aproximó para verificar su condición, pero tampoco impidió el asalto.
Minutos después, testigos rodearon al joven, quien permanecía inconsciente junto a la pared del establecimiento. Comensales que se encontraban dentro del local salieron alarmados al escuchar el impacto y, según relató una vecina a medios locales, fueron ellos quienes contactaron a los servicios de emergencia para solicitar apoyo.
Hasta el momento, medios locales no han informado si Alexander Medrano presentó una denuncia tras recuperar el conocimiento. No obstante, en las imágenes difundidas se observa al presunto asaltante portando un casco de motociclista al momento de cometer el robo, lo que podría facilitar su identificación por parte de las autoridades.