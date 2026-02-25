 Motorista es atropellado y segundos después lo asaltan
Viral

VIDEO. Motorista es atropellado y segundos después lo asaltan mientras estaba malherido

Video muestra cuando embisten a joven en moto y segundos después lo despojan de sus pertenencias.

Compartir:
Del atropello al asalto en segundos., Captura de pantalla video de X.
Del atropello al asalto en segundos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales ha causado indignación al mostrar el momento en que un joven motorista es atropellado y, mientras permanece malherido en el suelo, es víctima de un asalto. El hecho ocurrió en el distrito de Breña, en Perú.

La víctima fue identificada como Alexander Medrano, de 22 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta color negro cuando fue impactado por un vehículo blanco. El choque fue tan violento que el joven salió disparado hacia unos arbustos ubicados a un costado de una tienda.

De acuerdo con testigos, la vegetación habría amortiguado el impacto. De no haber caído sobre los arbustos, el desenlace pudo haber sido fatal.

La grabación evidencia la gravedad del accidente. Tras el atropello, el joven quedó tendido sobre el pavimento. Segundos después, otro motorista se aproxima, aparentemente para auxiliarlo. Sin embargo, en lugar de brindarle ayuda, aprovecha la situación para tomar el teléfono celular que se encontraba a un lado de la víctima y huye del lugar.

Nadie intervino para evitar el robo

La escena generó consternación entre quienes presenciaron lo ocurrido. Aunque varias personas se acercaron para observar el estado del joven, nadie intervino para evitar el robo, pese a que el hecho ocurrió a plena luz del día. Una mujer que caminaba por el sector se aproximó para verificar su condición, pero tampoco impidió el asalto.

Minutos después, testigos rodearon al joven, quien permanecía inconsciente junto a la pared del establecimiento. Comensales que se encontraban dentro del local salieron alarmados al escuchar el impacto y, según relató una vecina a medios locales, fueron ellos quienes contactaron a los servicios de emergencia para solicitar apoyo.

Impactante video muestra violento accidente de tráiler en Palín

Así fue el brutal choque de un tráiler en la carretera de Palín, Escuintla.

Hasta el momento, medios locales no han informado si Alexander Medrano presentó una denuncia tras recuperar el conocimiento. No obstante, en las imágenes difundidas se observa al presunto asaltante portando un casco de motociclista al momento de cometer el robo, lo que podría facilitar su identificación por parte de las autoridades.

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.EleccionesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos