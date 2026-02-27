Automovilista choca, huye y termina volcado

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una distracción al volante desencadena una cadena de hechos que terminó con un vehículo volcado dentro de una propiedad privada en Losone, Suiza.
De acuerdo con las imágenes, el incidente comenzó cuando un automovilista chocó por alcance a otro vehículo que se encontraba detenido ante un semáforo. Tras el impacto, el conductor afectado descendió de su automóvil para reclamar lo ocurrido y, visiblemente molesto, golpeó la ventanilla del piloto del carro que lo había impactado.
Sin embargo, el responsable hizo caso omiso al reclamo y emprendió la huida. En su intento por escapar, atravesó una rotonda a gran velocidad, perdió el control del volante y se precipitó por un desnivel. El automóvil terminó volcado y cayó sobre otro vehículo que se encontraba estacionado dentro de una propiedad privada, lo que agravó los daños materiales.
Las escenas de esta insólita situación fueron captadas varias cámaras de seguridad y rápidamente se viralizaron en diversas plataformas digitales, generando reacciones de usuarios en distintas partes del mundo, quienes cuestionaron la imprudencia del conductor y la peligrosa decisión de darse a la fuga tras el choque inicial.
Detienen a conductor que causó el caos en Suiza
Según el medio local Ticino Online, en el automóvil accidentado viajaban un hombre y una mujer. Tras el percance, ambos lograron salir del vehículo por sus propios medios.
Medios locales informaron que, pese a la aparatosidad del accidente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas; únicamente se registraron daños materiales.
La Policía Cantonal del Tesino confirmó que fue informada del incidente e intervino para detener al conductor involucrado. Ahora deberá solventar su situación legal y asumir la responsabilidad por los daños ocasionados.