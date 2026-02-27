 Presunto ladrón rompe en llanto al quedar rodeado
Viral

"No me lleven": Presunto ladrón rompe en llanto al quedar rodeado (VIDEO)

Video viral muestra a presunto ladrón llorando tras ser descubierto por vecinos y policías.

Compartir:
Presunto ladrón llora tras ser sorprendido., Captura de pantalla video de X.
Presunto ladrón llora tras ser sorprendido. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un hombre, señalado como presunto ladrón, rompe en llanto luego de ser descubierto y rodeado por vecinos y policías en una colonia de Morelia, México.

Las imágenes, que han generado múltiples reacciones, captan al sujeto resguardado sobre un paredón mientras varios vecinos le gritan que descienda. De acuerdo con reportes difundidos en plataformas digitales, el hombre supuestamente se preparaba para ingresar a un domicilio con la intención de robar cuando fue sorprendido.

En el video se observa que el presunto ladrón permanece acorralado, sin posibilidad de escape. Elementos policiales ya se encontraban en el lugar y uno de ellos, con arma en mano, le ordena bajar de la propiedad. Mientras tanto, el hombre insiste en que no había hecho nada.

La escena toma un giro inesperado cuando, al verse sin salida, el sujeto comienza a llorar frente a los presentes. Entre gritos y reclamos de los vecinos, el hombre finalmente desciende de la pared, aún visiblemente afectado.

Yo no hice nada. No, espérate. No me lleven", se escucha decir al señalado.

Se desconoce la identidad del detenido 

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha informado sobre la identidad del detenido ni ha ofrecido detalles adicionales sobre el caso. Tampoco se ha confirmado si el individuo fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales o cuál sería su situación jurídica.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, dividiendo opiniones entre quienes condenan el intento de robo y quienes cuestionan las circunstancias del hecho. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial ampliando la información sobre lo ocurrido en Villas de Oriente.

En Portada

¡Series de octavos de final de Champions League!t
Deportes

¡Series de octavos de final de Champions League!

05:26 AM, Feb 27
Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridost
Nacionales

Accidente de tránsito en Villa Canales: Conductores quedan heridos

06:24 AM, Feb 27
Ataque armado en Mixco deja una persona heridat
Nacionales

Ataque armado en Mixco deja una persona herida

07:45 AM, Feb 27
Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quichét
Deportes

Ligan a proceso a hombre que agredió a árbitra en Quiché

10:08 AM, Feb 27
Pep Guardiola: Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendest
Deportes

Pep Guardiola: "Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes"

08:10 AM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Liga NacionalSeguridad vialSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos