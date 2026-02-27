Presunto ladrón rompe en llanto al quedar rodeado

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un hombre, señalado como presunto ladrón, rompe en llanto luego de ser descubierto y rodeado por vecinos y policías en una colonia de Morelia, México.
Las imágenes, que han generado múltiples reacciones, captan al sujeto resguardado sobre un paredón mientras varios vecinos le gritan que descienda. De acuerdo con reportes difundidos en plataformas digitales, el hombre supuestamente se preparaba para ingresar a un domicilio con la intención de robar cuando fue sorprendido.
En el video se observa que el presunto ladrón permanece acorralado, sin posibilidad de escape. Elementos policiales ya se encontraban en el lugar y uno de ellos, con arma en mano, le ordena bajar de la propiedad. Mientras tanto, el hombre insiste en que no había hecho nada.
La escena toma un giro inesperado cuando, al verse sin salida, el sujeto comienza a llorar frente a los presentes. Entre gritos y reclamos de los vecinos, el hombre finalmente desciende de la pared, aún visiblemente afectado.
Yo no hice nada. No, espérate. No me lleven", se escucha decir al señalado.
Se desconoce la identidad del detenido
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha informado sobre la identidad del detenido ni ha ofrecido detalles adicionales sobre el caso. Tampoco se ha confirmado si el individuo fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales o cuál sería su situación jurídica.
El video continúa acumulando reproducciones y comentarios, dividiendo opiniones entre quienes condenan el intento de robo y quienes cuestionan las circunstancias del hecho. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial ampliando la información sobre lo ocurrido en Villas de Oriente.