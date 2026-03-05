 Organizadora de Eventos Destruye Decoración por Impago
Viral

Organizadora de eventos causa caos al destruir su propia decoración en plena fiesta por impago

Una organizadora de eventos generó controversia al desmantelar su propia decoración durante una fiesta, al no recibir el pago acordado. Varios elementos del viral hecho han acaparado la atención de los usuarios de redes sociales.

Compartir:
Organizadora de eventos destruye decoración en plena fiesta, Captura de video
Organizadora de eventos destruye decoración en plena fiesta / FOTO: Captura de video

Una inesperada situación acaparó la atención de miles de personas en redes sociales, luego de que el video de una organizadora de eventos que destruyó su propia decoración, al no recibir el pago acordado, se volviera viral. El incidente ocurrió durante una fiesta infantil, donde la profesional, ante la falta del pago por sus servicios, decidió desmontar y romper parte del montaje justo en medio de la celebración.

Desacuerdo económico desencadena caos

Según lo reportado por el medio local Azteca Chihuahua, la organizadora retiró personalmente los elementos decorativos y reventó globos que formaban parte de la ambientación festiva. Todo esto quedó capturado en video gracias a la presencia de invitados que documentaron el peculiar episodio desde sus teléfonos móviles.

La escena, ocurrida frente a los invitados, no detuvo el desarrollo del evento, ya que el animador del festejo continuó su espectáculo con normalidad y logró mantener el ánimo de los asistentes. Durante estos minutos, las imágenes muestran cómo la especialista en eventos retira insistente los adornos, sin importar la sorpresa y las miradas de los presentes.

Video recorre redes sociales y genera debate

El material audiovisual empezó a circular rápidamente a través de distintas plataformas digitales, generando un torrente de reacciones. La mayoría de los usuarios comentaron el video, abriendo espacio para debatir sobre la relevancia de respetar los acuerdos comerciales entre proveedores de servicios y sus clientes. Las imágenes provocaron opiniones divididas: algunos defendieron la posición de la organizadora, mientras otros consideraron inapropiada su reacción en pleno evento.+

¿Quién es la hija menor de El Mencho y qué señalamientos enfrenta?

La hija menor de El Mencho reaparece en el foco público tras el sepelio de su padre.

La viralización del video también motivó discusiones sobre las condiciones laborales y el trato justo que deben recibir quienes trabajan en el ramo de la organización de fiestas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información adicional sobre el desenlace del desacuerdo entre la organizadora y los responsables del evento. Tampoco hay confirmación sobre si ambas partes lograron resolver su diferencia tras el hecho que fue ampliamente compartido en redes sociales.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos