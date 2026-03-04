 ¿Quién es la hija menor de El Mencho?
Internacionales

¿Quién es la hija menor de El Mencho y qué señalamientos enfrenta?

La hija menor de El Mencho reaparece en el foco público tras el sepelio de su padre.

Compartir:
Laisha Michelle, hija menor de El Mencho., Redes sociales.
Laisha Michelle, hija menor de El Mencho. / FOTO: Redes sociales.

Tras el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en el panteón Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, México, el cortejo fúnebre arribó bajo un fuerte dispositivo de seguridad y fue recibido con música de banda antes de la inhumación, realizada en un acto privado.

El traslado partió de la funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, poco después de las 11:30 horas del pasado 2 de marzo. Dos carrozas blancas adornadas con arreglos florales encabezaron la caravana, seguidas por varias camionetas. El féretro, de tono dorado, fue escoltado por elementos de fuerzas federales y estatales que mantuvieron vigilancia durante todo el trayecto.

Entre los asistentes destacó la presencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija menor del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La joven fue identificada extraoficialmente entre quienes acudieron al velorio y, según versiones, habría realizado los trámites para reclamar los restos de su padre ante las autoridades.

¿Quién es y qué antecedentes rodean a la hija menor de El Mencho?

Laisha Michelle, nacida el 4 de abril de 2001, es hija también de Rosalinda González Valencia. Su nombre cobró notoriedad pública en 2021, cuando envió una carta a un tribunal de Estados Unidos solicitando clemencia para su hermana, Jessica Oseguera González, procesada por lavado de dinero. En la misiva se presentó como estudiante universitaria.

Ese mismo año fue señalada por autoridades mexicanas en relación con el secuestro de dos elementos de la Marina en Zapopan, tras la detención de su madre. Los marinos fueron localizados con vida días después y no se concretaron detenciones en su contra.

De forma extraoficial, también ha sido mencionada en investigaciones por presunto lavado de dinero y en expedientes relacionados con la adquisición de inmuebles en Baja California. En 2024, un juez resolvió liberar una propiedad asegurada al considerar que no se acreditó su compra con recursos ilícitos.

El funeral se realizó días después del operativo en el que murió Oseguera Cervantes el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, hecho tras el cual el CJNG protagonizó bloqueos y ataques en distintas entidades del país.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos