¿Quién es la hija menor de El Mencho?

Tras el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en el panteón Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, México, el cortejo fúnebre arribó bajo un fuerte dispositivo de seguridad y fue recibido con música de banda antes de la inhumación, realizada en un acto privado.
El traslado partió de la funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, poco después de las 11:30 horas del pasado 2 de marzo. Dos carrozas blancas adornadas con arreglos florales encabezaron la caravana, seguidas por varias camionetas. El féretro, de tono dorado, fue escoltado por elementos de fuerzas federales y estatales que mantuvieron vigilancia durante todo el trayecto.
Entre los asistentes destacó la presencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija menor del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La joven fue identificada extraoficialmente entre quienes acudieron al velorio y, según versiones, habría realizado los trámites para reclamar los restos de su padre ante las autoridades.
¿Quién es y qué antecedentes rodean a la hija menor de El Mencho?
Laisha Michelle, nacida el 4 de abril de 2001, es hija también de Rosalinda González Valencia. Su nombre cobró notoriedad pública en 2021, cuando envió una carta a un tribunal de Estados Unidos solicitando clemencia para su hermana, Jessica Oseguera González, procesada por lavado de dinero. En la misiva se presentó como estudiante universitaria.
Ese mismo año fue señalada por autoridades mexicanas en relación con el secuestro de dos elementos de la Marina en Zapopan, tras la detención de su madre. Los marinos fueron localizados con vida días después y no se concretaron detenciones en su contra.
De forma extraoficial, también ha sido mencionada en investigaciones por presunto lavado de dinero y en expedientes relacionados con la adquisición de inmuebles en Baja California. En 2024, un juez resolvió liberar una propiedad asegurada al considerar que no se acreditó su compra con recursos ilícitos.
El funeral se realizó días después del operativo en el que murió Oseguera Cervantes el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, hecho tras el cual el CJNG protagonizó bloqueos y ataques en distintas entidades del país.