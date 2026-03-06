Video del monito Punch buscando su peluche

Un video que circula en redes sociales volvió a poner en tendencia a Punch, un pequeño mono japonés de apenas siete meses que vive en el Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa. El clip muestra el momento en que el animal busca desesperadamente su peluche de orangután, el cual cayó en una laguna formada tras las fuertes lluvias que azotaron la región.
Las imágenes, difundidas a través de la red social X, captaron el instante en que Punch observa el agua e intenta localizar su juguete bajo la superficie. En el video se escucha al pequeño macaco emitir sonidos de alerta y angustia, lo que generó una ola de reacciones entre miles de usuarios que pidieron la rápida intervención de los cuidadores del parque.
Según reportes de la prensa internacional, el incidente ocurrió luego de un fuerte temporal que provocó la acumulación de agua en algunas áreas del recinto abierto del zoológico. Durante la escena también se observa cómo un mono adulto se acerca al pequeño y lo empuja al agua, situación que alarmó a los cuidadores y a quienes observaron el video.
La historia de Punch
Punch nació el 26 de julio de 2025, pero poco después fue rechazado por su madre, por lo que quedó bajo el cuidado directo del personal del zoológico. De acuerdo con el vocero del parque, Takashi Yasunaga, este tipo de comportamiento puede ocurrir cuando las hembras primerizas no logran adaptarse al cuidado de sus crías o cuando existen condiciones climáticas extremas.
Ante la ausencia del cuidado materno, el pequeño recibió alimentación con biberón y constante supervisión veterinaria. Con el tiempo, los cuidadores le ofrecieron diferentes objetos para brindarle sensación de seguridad, pero Punch terminó aferrándose a un peluche de orangután que se convirtió en su principal objeto de consuelo.
El muñeco se volvió inseparable para el macaco: duerme con él, lo abraza durante sus paseos y lo aprieta cuando se siente estresado. Semanas atrás incluso tuvo que ser reemplazado por otro similar debido al desgaste y la suciedad acumulada por el uso constante.
A pesar de la preocupación generada por la reciente pérdida del peluche, reportes recientes indican que Punch comenzó a interactuar con otros monos del recinto, un avance importante para su integración social dentro de la tropa. Mientras tanto, miles de usuarios siguen atentos a cualquier novedad sobre el destino del inseparable juguete del pequeño primate.