 J Balvin, Xavi: ¿Cuánto cobraron por XV años de Mafer?
Viral

Filtran los millones que cobraron J Balvin, Xavi y Matute por los lujosos XV años de Mafer

La fiesta de XV años de Mafer se volvió viral por su lujo y por la presencia de artistas internacionales que pusieron a bailar a todos los invitados.

Mafer, Mafer
Mafer

Una fiesta de quinceañera en México se volvió viral en redes luego de que se filtraran los supuestos honorarios que cobraron los artistas internacionales por presentarse en el evento.  La celebración de María Fernanda, conocida como "Mafer", realizada en Villahermosa, Tabasco, reunió a estrellas de la música como J Balvin, Xavi y la banda Matute.

Los XV años de Mafer no fueron una fiesta tradicional. El evento incluyó un escenario profesional, producción de luces, pantallas gigantes y un espectáculo musical digno de un concierto internacional.  Videos de la celebración rápidamente se difundieron en redes sociales, donde miles de usuarios quedaron impactados por el nivel de lujo y la presencia de celebridades.

Entre los artistas que participaron en el evento destacó el reguetonero colombiano J Balvin, quien habría sido uno de los invitados principales de la noche.  De acuerdo con reportes difundidos por medios mexicanos, el cantante suele cobrar entre 9 y 13 millones de pesos mexicanos por presentaciones privadas, lo que equivale aproximadamente a entre Q4.05 millones y Q5.85 millones de quetzales.

Otro de los artistas que puso a bailar a los invitados fue Xavi, cantante que ha ganado popularidad en los últimos meses dentro del regional mexicano.  Según estimaciones difundidas tras la fiesta, el artista podría cobrar entre 2.7 y 5.4 millones de pesos mexicanos, es decir, cerca de Q1.21 millones a Q2.43 millones de quetzales por este tipo de eventos privados.

Los XV de Mafer

La banda mexicana Matute, conocida por sus espectáculos llenos de nostalgia musical, también formó parte de la celebración.  De acuerdo con la información que circula en distintos reportes, su presentación en la fiesta habría tenido un costo aproximado de 3 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a alrededor de Q1.35 millones de quetzales.

Estas cifras, aunque no han sido confirmadas oficialmente por los artistas o los organizadores del evento, reflejan el nivel de producción y exclusividad que tuvo la celebración.

