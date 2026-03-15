Graban a rescatistas de animales abandonando a perritos

Un video grabado en el municipio de Ponta Grossa, en el estado de Paraná, Brasil, ha generado indignación en redes sociales tras mostrar a dos empleados de una empresa dedicada al rescate de animales mientras abandonan a dos perros cerca de una vía férrea.
En la grabación, que se volvió viral en plataformas como TikTok y Facebook, se observa a una mujer vestida con pijama veterinaria azul marino abriendo la reja de una transportadora para que uno de los perros salga, mientras un hombre baja a otro animal desde una camioneta blanca.
Posteriormente, la mujer parece tomar fotografías o grabar con su teléfono celular antes de subir nuevamente al vehículo y retirarse del lugar. En las imágenes también se aprecia a uno de los perros visiblemente desorientado.
Video desata indignación en redes
El video provocó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el actuar de los presuntos rescatistas y señalaron que situaciones como esta afectan la confianza en las organizaciones dedicadas a la protección animal.
Otros internautas, sin embargo, plantearon que podría tratarse de un procedimiento de captura, esterilización y liberación, práctica utilizada cuando los animales callejeros no son adoptados o no existen espacios para albergarlos.
Medios brasileños informaron que la empresa involucrada explicó que los perros fueron recogidos inicialmente porque parecían haber sido atropellados.
Tras una evaluación veterinaria, se determinó que no presentaban fracturas, sino únicamente traumatismos leves, por lo que fueron liberados nuevamente en el lugar donde habrían sido encontrados. El caso continúa generando debate en redes sociales sobre las prácticas utilizadas en el manejo de animales en situación de calle.