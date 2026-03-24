Cruza a El Salvador para abastecerse de combustible

En medio de las protestas y bloqueos que afectan diversas carreteras en Guatemala por el alza en los precios de los combustibles, un video difundido en redes sociales se volvió viral al evidenciar cómo la crisis está impactando directamente a los ciudadanos.
Las imágenes muestran a un conductor guatemalteco que decidió viajar hasta El Salvador para llenar el tanque de su vehículo, argumentando que, incluso con el gasto del trayecto, el combustible en el país vecino resulta más económico que en Guatemala.
El protagonista del video, identificado como Daniel Valdez, compartió su experiencia a través de sus redes sociales, donde explicó que el precio del diésel en Guatemala ronda los Q40 por galón, lo que ha obligado a muchos conductores a buscar alternativas para reducir sus gastos diarios.
Diferencia de precios impulsa viajes a la frontera
En su publicación, el conductor señala que en estaciones de servicio salvadoreñas encontró precios considerablemente más bajos, lo que le permitió abastecerse por un costo menor al que habría pagado en territorio guatemalteco. La grabación muestra el momento en que llega a una gasolinera en El Salvador y compara los precios exhibidos con los vigentes en Guatemala.
De acuerdo con los valores de referencia en El Salvador entre el 17 y el 30 de marzo de 2026, el diésel se ubica entre US $3.77 y US $3.82 (menos de Q30) por galón, mientras que la gasolina regular oscila entre US $3.84 y US $3.88 y la superior entre US $4.08 y US $4.12 (alrededor de Q31.5), dependiendo de la región.
Esta diferencia ha llevado a que algunos conductores, especialmente quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo, consideren viable cruzar la frontera para abastecerse y reducir costos operativos.
Video se viraliza en medio de protestas y bloqueos
La difusión del video coincide con una nueva jornada de manifestaciones registrada este martes 24 de marzo, en la que distintos grupos de ciudadanos han bloqueado carreteras en rechazo al incremento en los precios de los combustibles.
Desde horas de la madrugada se reportó presencia de manifestantes en varias rutas estratégicas del país, lo que ha generado complicaciones en la movilidad y el transporte de mercancías.
Además del alza en los precios, los inconformes también expresan su rechazo a la implementación de la mezcla de etanol con los combustibles, medida que está prevista para entrar en vigor en Guatemala a partir de junio de este año.
El video ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre el impacto económico del combustible en el país y la falta de medidas para contener el incremento en los precios.