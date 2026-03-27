 Influencer usaba apps de citas para robar a hombres mayores
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La influencer que usaba apps de citas para asaltar a hombres mayores

Lo que descubrieron las autoridades sobre esta influencer ha causado impacto.

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Influencer es acusada de usar apps de citas para robar a adultos mayores en Estados Unidos., Redes sociales.
Influencer es acusada de usar apps de citas para robar a adultos mayores en Estados Unidos. / FOTO: Redes sociales.

La modelo e influencer Adva Lavie enfrenta graves acusaciones tras ser señalada por las autoridades de utilizar aplicaciones de citas para contactar a hombres mayores y posteriormente robarles en sus propias viviendas. El caso ha generado amplia atención debido a la forma en que la joven habría aprovechado su imagen pública y redes sociales para ganarse la confianza de sus víctimas.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Lavie, de 28 años, también operaba bajo el alias de Mia Ventura, nombre que utilizaba en distintas plataformas digitales. Mediante estos perfiles, seleccionaba cuidadosamente a sus objetivos, principalmente adultos mayores y, en algunos casos, mujeres jóvenes, a quienes contactaba con aparentes intenciones románticas.

Las investigaciones revelan que la sospechosa habría cometido una serie de robos entre 2023 y 2025. Tras establecer comunicación con las víctimas, la influencer lograba acceder a sus domicilios y sustraer objetos de valor como dinero en efectivo, joyas y dispositivos electrónicos. Aunque hasta el momento se han presentado seis denuncias formales, las autoridades consideran que el número real de afectados podría ser mucho mayor.

Principal zona de operaciones de la influencer 

Según los reportes oficiales, la principal zona de operaciones de Lavie se encontraba en Los Ángeles, incluyendo sectores exclusivos como Hollywood. No obstante, las pesquisas también han identificado posibles víctimas en otros estados como Florida e incluso en países europeos como Francia e Italia, lo que sugiere que el esquema pudo haber tenido un alcance internacional.

Las autoridades lograron ubicar y detener a la influencer hace algunas semanas. Actualmente, permanece bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial en su contra. El juicio está programado para el próximo 6 de abril en un tribunal de Van Nuys, donde deberá responder por cargos de robo y abuso de confianza.

De ser hallada culpable, Adva Lavie podría enfrentar una condena de hasta 11 años de prisión. El caso ha encendido las alertas entre las autoridades y especialistas en seguridad digital, quienes advierten sobre los riesgos de compartir información personal y permitir el acceso a desconocidos conocidos únicamente a través de aplicaciones de citas.

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