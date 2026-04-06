Acumulación de veladoras desata incendio en una catedral

Un incendio registrado la noche del pasado Jueves Santo, 2 de abril 2026, al interior de la catedral de Santa Marta, en Colombia, generó momentos de angustia entre feligreses, turistas y comerciantes que participaban en las actividades de Semana Santa en el Centro Histórico de esa ciudad.
De acuerdo con reportes del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta y declaraciones del párroco José Javier Garcerant, el siniestro ocurrió alrededor de las 21:00 horas, poco después de finalizar las ceremonias principales del Jueves Santo. La causa habría sido la acumulación excesiva de veladoras encendidas por los asistentes.
Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto en que se iniciaron las llamas en una de las naves laterales del templo, específicamente en el sector donde se ubica el nicho de Santa Marta. En las imágenes se observa cómo varias personas retiraban rápidamente bancas de madera y figuras religiosas para evitar que fueran consumidas por el fuego, mientras otros intentaban sofocar las llamas utilizando agua.
Bomberos lograron controlar el incendio
La emergencia provocó una rápida movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, que lograron llegar en pocos minutos y controlar el incendio hacia las 21:30 horas, evitando que se extendiera a otras áreas del histórico recinto.
El capitán Gonzalo Restrepo explicó que el intento de apagar el fuego con agua resultó contraproducente. Según detalló, la parafina de las velas, al encontrarse en estado líquido y en combustión, reacciona al contacto con el agua, intensificando las llamas y favoreciendo su propagación, lo que incluso permitió que el fuego alcanzara parte del techo.
Pese a la gravedad del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas. Asimismo, los daños fueron menores y se limitaron a afectaciones superficiales en paredes internas, el piso del área lateral y algunos elementos decorativos.