 Impactante video muestra momentos de pánico en montaña rusa
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Impactante video muestra momentos de pánico en montaña rusa

Terror en las alturas queda grabado en video tras falla en montaña rusa llena de pasajeros.

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Video evidencia momentos críticos en juego mecánico., Captura de pantalla video de X.
Video evidencia momentos críticos en juego mecánico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales captó los momentos de angustia que vivieron decenas de personas tras quedar suspendidas en una montaña rusa debido a una falla mecánica en el Parque de la Costa, ubicada en Buenos Aires, Argentina.

El incidente ocurrió el pasado viernes 3 de abril en medio de una jornada con alta afluencia de visitantes por el asueto de la Semana Santa.

Las imágenes, grabadas por un testigo, muestran la estructura detenida a varios metros de altura mientras los ocupantes permanecen inmóviles durante más de 20 minutos.

Según el autor del video, la atracción —conocida como "El Desafío"— presentó una falla cuando una de sus cadenas se soltó, lo que provocó la interrupción inmediata del recorrido.

El material rápidamente se viralizó en plataformas digitales, generando preocupación entre usuarios que cuestionaron las condiciones de seguridad del parque. En el video también se percibe la tensión del momento, mientras los visitantes quedan atrapados en lo alto sin poder descender.

Evacuación sin heridos

Tras permanecer cerca de media hora detenida, la falla fue resuelta por personal técnico del parque, quienes procedieron a evacuar a los pasajeros de forma segura. De acuerdo con reportes oficiales, no se registraron personas heridas ni víctimas mortales.

Trabajadores del Parque de la Costa asistieron a los ocupantes durante el descenso, evitando que la situación pasara a mayores.

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Luego de la difusión del video, usuarios en redes sociales abrieron un debate sobre el estado de las instalaciones del parque, inaugurado en 1997. Algunos visitantes señalaron que varias atracciones presentan signos de desgaste, como estructuras oxidadas y apariencia antigua, lo que ha generado dudas sobre el mantenimiento del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones o investigaciones oficiales derivadas del incidente, mientras el video continúa acumulando reproducciones y reacciones en internet.

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