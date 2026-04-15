Cámara capta fatal accidente de motorista en Vietnam

En redes sociales circula un video captado por una cámara de seguridad que muestra el momento exacto en que un motorista pierde la vida tras ser arrollado por un camión en una carretera de Vietnam, un hecho que ha causado fuerte impacto por la aparente imprudencia de la víctima en los segundos previos al accidente.
El hecho ocurrió a las 13:13 horas del lunes 13 de abril en el barrio de Li Thieu, en la ciudad de Ho Chi Minh, provincia de Binh Duong. La grabación fue registrada por una cámara instalada en un establecimiento cercano, lo que permitió documentar la secuencia completa del siniestro.
En el video se observa al motociclista intentando incorporarse a un retorno prohibido, cruzando varios carriles sin la debida precaución. En ese momento es impactado por un camión que circulaba por la vía, el cual lo arrolla y le provoca la muerte de forma inmediata.
La escena ha generado reacciones en redes sociales. Algunos usuarios señalan que la maniobra del motociclista habría sido imprudente y que esto pudo influir en el desenlace del accidente.
Conductor de camión detenido
De acuerdo con reportes de medios locales, las autoridades lograron detener al conductor del camión a pocos metros del lugar del accidente. En sus primeras declaraciones, el piloto afirmó no haber visto al motociclista en su trayectoria.
Las autoridades de la ciudad de Ho Chi Minh informaron además que el retorno donde ocurrió el accidente tiene restricciones de uso entre las 6:00 y las 22:00 horas, precisamente para evitar incidentes de este tipo. En ese sentido, hicieron un llamado a los conductores a respetar las señalizaciones viales y extremar precauciones al circular por la zona.
Hasta el momento, las identidades tanto de la víctima como del conductor del vehículo pesado no han sido reveladas oficialmente.