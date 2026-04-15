 Viral: Video de Estadounidense con Novio Guatemalteco
Viral

Estadounidese se hace viral por presumir a su novio guatemalteco

Una estadounidense se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un romántico video en Tikal, donde presume con orgullo a su pareja guatemalteca.

Compartir:
Screenshot, Screenshot
Screenshot / FOTO: Screenshot

Una historia de amor que ha conquistado internet. Una estadounidense se volvió viral en redes sociales luego de compartir un video en el que presume con orgullo a su novio guatemalteco. La escena que ha captado la atención de miles de usuarios por su autenticidad, romanticismo y el espectacular escenario en el que fue grabado.

El clip, que circula en plataformas como TikTok, muestra a la joven disfrutando de un impresionante atardecer en Petén uno de los destinos turísticos más icónicos de Guatemala.  Desde la comodidad de su hotel, la mujer llama a su pareja mientras las cámaras captan el mágico paisaje rodeado de naturaleza, historia y cultura, creando un momento que ha sido descrito por usuarios como "digno de una película romántica".

La escena ha generado miles de reacciones, comentarios y compartidos, destacando la naturalidad con la que la estadounidense expresa su admiración por su pareja guatemalteca.  El video no solo ha despertado interés por la historia de amor, sino también por el encanto de Guatemala como destino turístico ideal para vivir experiencias inolvidables.

Muchos usuarios han señalado que el contenido refleja cómo el amor no conoce fronteras, idiomas ni culturas, reforzando la idea de que las conexiones genuinas pueden surgir en cualquier parte del mundo.  Otros comentarios destacan el orgullo que genera ver a Guatemala como escenario de historias positivas que resaltan su belleza natural y su riqueza cultural.

Más del romántico video

Tikal, ubicado en el departamento de Petén, es uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes del mundo y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Sus imponentes templos, la selva que lo rodea y sus impresionantes vistas al amanecer y atardecer lo convierten en un lugar perfecto para momentos especiales, como el que protagonizó esta pareja.

¡Parrilla, buena comida y mucho más! No te pierdas el BBQ Challenge

El BBQ Challenge 2026 reunirá a decenas de equipos parrilleros en Futeca Cayalá para ofrecer una experiencia gastronómica única.

En este caso, la estadounidense dejó claro el orgullo que siente por su pareja guatemalteca, mostrando que el amor puede romper cualquier barrera.

En Portada

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernaciónt
Nacionales

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernación

01:39 PM, Abr 15
Ex presos políticos exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegrost
Nacionales

"Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros

11:47 AM, Abr 15
El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiart
Farándula

El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiar

11:57 AM, Abr 15
La Casa Blanca presenta los planes de Trump para erigir un arco del triunfo en Washingtont
Internacionales

La Casa Blanca presenta los planes de Trump para erigir un arco del triunfo en Washington

01:34 PM, Abr 15
Solo nos sirve ganar: Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Ricat
Deportes

"Solo nos sirve ganar": Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Rica

09:31 AM, Abr 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos