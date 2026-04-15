Viral: Video de Estadounidense con Novio Guatemalteco

Una historia de amor que ha conquistado internet. Una estadounidense se volvió viral en redes sociales luego de compartir un video en el que presume con orgullo a su novio guatemalteco. La escena que ha captado la atención de miles de usuarios por su autenticidad, romanticismo y el espectacular escenario en el que fue grabado.
El clip, que circula en plataformas como TikTok, muestra a la joven disfrutando de un impresionante atardecer en Petén uno de los destinos turísticos más icónicos de Guatemala. Desde la comodidad de su hotel, la mujer llama a su pareja mientras las cámaras captan el mágico paisaje rodeado de naturaleza, historia y cultura, creando un momento que ha sido descrito por usuarios como "digno de una película romántica".
La escena ha generado miles de reacciones, comentarios y compartidos, destacando la naturalidad con la que la estadounidense expresa su admiración por su pareja guatemalteca. El video no solo ha despertado interés por la historia de amor, sino también por el encanto de Guatemala como destino turístico ideal para vivir experiencias inolvidables.
Muchos usuarios han señalado que el contenido refleja cómo el amor no conoce fronteras, idiomas ni culturas, reforzando la idea de que las conexiones genuinas pueden surgir en cualquier parte del mundo. Otros comentarios destacan el orgullo que genera ver a Guatemala como escenario de historias positivas que resaltan su belleza natural y su riqueza cultural.
Más del romántico video
Tikal, ubicado en el departamento de Petén, es uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes del mundo y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus imponentes templos, la selva que lo rodea y sus impresionantes vistas al amanecer y atardecer lo convierten en un lugar perfecto para momentos especiales, como el que protagonizó esta pareja.
En este caso, la estadounidense dejó claro el orgullo que siente por su pareja guatemalteca, mostrando que el amor puede romper cualquier barrera.