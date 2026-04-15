Disfruta del BBQ Challenge: Parrilla y Deliciosa Comida

El BBQ Challenge 2026 promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más esperados del año en Guatemala. La cita será el sábado 18 de abril a partir de las 12:00 p. m. en Futeca Cayalá, donde más de 45 equipos parrilleros competirán en un ambiente familiar, lleno de sabor y solidaridad.
Lo más importante: el 100% de los fondos recaudados será destinado a los proyectos sociales del Club Rotario Guatemala de la Ermita, impactando positivamente a miles de familias guatemaltecas. Durante 14 años, el BBQ Challenge se ha consolidado como uno de los festivales culinarios benéficos más reconocidos del país, reuniendo en cada edición a más de 3,000 asistentes amantes de la parrilla y de las buenas causas.
Para 2026, los visitantes podrán degustar más de 250 recetas preparadas por equipos participantes en las categorías amateur y profesional, quienes pondrán a prueba su talento utilizando cortes seleccionados de cerdo, res, pollo y queso. Entre los cortes más destacados que se podrán disfrutar están el Tomahawk, Coulotte y Costilla St. Louis, preparados con técnicas que combinan tradición y creatividad, ofreciendo una experiencia gastronómica única para los asistentes.
"El BBQ Challenge no solo celebra nuestra pasión por la gastronomía; es una oportunidad extraordinaria para transformar vidas. Cada entrada y cada platillo degustado se convierte en apoyo directo para proyectos que benefician a familias y comunidades enteras", expresó Ferddy Berganza, presidente del Club Rotario Guatemala de la Ermita.
Más del BBQ Challenge
Además de la propuesta culinaria, el evento contará con un completo programa de entretenimiento que incluye música en vivo a cargo de DJ Doggy, Hancer y Sunday Funday. Asimismo,habrán activaciones, un mercadito, opciones de coctelería y actividades pensadas para toda la familia.
Todo se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, supervisión y control de ingreso autorizado, garantizando una experiencia segura y organizada. Las entradas ya están disponibles en tikkilife.com y también podrán adquirirse en taquilla el día del evento. Los precios serán de Q345 para adultos, Q120 para jóvenes y Q80 para niños (más cargos por servicio).