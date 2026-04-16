 Auto deportivo queda partido en dos tras violento accidente
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IMPACTANTE VIDEO | Auto deportivo queda partido en dos tras violento accidente

Cámaras captan el momento exacto del aparatoso accidente de un auto deportivo.

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Impactante accidente auto deportivo., Redes sociales.
Impactante accidente auto deportivo. / FOTO: Redes sociales.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de un aparatoso accidente ocurrido en la carretera I-90, en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde un conductor perdió la vida tras estrellarse a bordo de un auto deportivo contra un árbol y una baranda de seguridad.

De acuerdo con la policía local, el automovilista circulaba a exceso de velocidad en dirección oeste alrededor de la 1:50 de la madrugada del martes 14 de abril de 2026, cuando perdió el control del vehículo. El auto, un Corvette amarillo con negro, se salió del lado derecho de la carretera y continuó su trayectoria por un terraplén cubierto de hierba.

Segundos después, el vehículo impactó violentamente contra el árbol y la barrera de seguridad, provocando un choque de gran magnitud. El conductor salió expulsado varios metros adelante, mientras el auto quedó completamente destrozado, partido en dos partes tras el impacto.

Impactantes imágenes tras el accidente 

Imágenes posteriores al accidente, que también se viralizaron en redes sociales, muestran el nivel de destrucción del vehículo deportivo tras el siniestro.

Los servicios médicos de emergencia de Cleveland confirmaron que el conductor, identificado como Brian Petruccelli, de 43 años, fue declarado muerto en el lugar del accidente.

Las autoridades locales señalaron que la velocidad parece haber sido un factor determinante en el hecho y mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

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