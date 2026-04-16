 Maniobra en moto termina con la vida de una adolescente
Viral

Impactante video revela cómo una maniobra en moto termina con la vida de una adolescente

Daniela, la joven que perdió la vida en un accidente en moto mientras viajaba con su novio.

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Accidente de motocicleta en el que murió una adolescente en Colombia., Captura de pantalla video de X.
Accidente de motocicleta en el que murió una adolescente en Colombia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Desde el martes 14 de abril de 2026, se volvió viral en redes sociales el caso de Daniela Delgado, una adolescente de 16 años que falleció tras sufrir un grave accidente en motocicleta junto a su pareja en una carretera de Colombia, su país de origen.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad, especialmente porque el accidente habría ocurrido cuando el joven que conducía la motocicleta intentó impresionar con velocidad y maniobras peligrosas, según versiones preliminares difundidas tras la circulación de un video del incidente.

En las imágenes se observa a varios motociclistas desplazándose por la vía. Al llegar a una curva, la motocicleta en la que viajaba Daniela pierde el control, se sale de la carretera y ambos ocupantes terminan cayendo de forma violenta. En el accidente, la joven perdió la vida tras ser trasladada a un hospital, mientras que su pareja resultó con golpes leves.

¿Quién conducía la motocicleta?

El caso ha generado distintas versiones no confirmadas. Una de ellas señala que, durante el trayecto, el joven habría intercambiado el control de la motocicleta con Daniela para que ella condujera un tramo, ya que estaba aprendiendo a manejar. Esta situación habría coincidido con el momento del siniestro ocurrido el pasado 12 de abril.

El joven, identificado como Stiven Martínez, de 16 años, fue el único sobreviviente. Posteriormente, publicó un mensaje de despedida que ha causado gran impacto en redes sociales.

Hoy me toca escribir lo más difícil que he sentido en mi vida... despedirme de ti, del amor de mi vida. No sé ni por dónde empezar, porque contigo todo fue tan real, tan intenso, tan único, que parece imposible aceptar que esto llega hasta aquí", expresó Martínez.

El caso continúa siendo investigado y ha reabierto el debate sobre la conducción de motocicletas por menores de edad y el riesgo de las maniobras peligrosas en carretera.

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