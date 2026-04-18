Caos en sala de cine tras caso de infidelidad

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una función de cine en Kazajistán se convirtió en un escenario de caos luego de que una mujer sorprendiera a su esposo acompañado de otra mujer durante la proyección de una película.
El hecho ocurrió mientras se exhibía la cinta "Los Ángeles", cuando la esposa identificó entre los asistentes a su pareja sentimental, a quien creía en su lugar de trabajo. Al acercarse, descubrió que estaba acompañado de otra mujer y con un ramo de rosas, lo que desató la confrontación.
La esposa encaró a ambos frente al resto del público, generando tensión dentro de la sala y obligando a detener temporalmente la proyección. Según se observa en el video, la situación escaló rápidamente a gritos y reclamos, mientras varios asistentes intentaban entender lo que ocurría.
Mujer que acompañaba al hombre desconocía que estaba casado
La joven que acompañaba al hombre afirmó desconocer que él estaba casado y, en medio de la discusión, terminó respaldando a la esposa engañada. En un momento de confusión, abandonó la sala.
El esposo, por su parte, intentó evitar la confrontación mientras la mujer continuaba reclamándole e incluso lanzando golpes con el ramo de flores.
Finalmente, ambos involucrados salieron de la sala y la proyección fue reanudada. Sin embargo, el incidente dejó impactados a los espectadores, que fueron testigos de un drama que rápidamente se viralizó en redes sociales.