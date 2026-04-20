 Sujetos armados en moto sufren mortal accidente
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Sujetos armados en moto sufren mortal accidente y todo queda captado en video

Tres sujetos que se conducían en moto intimidaban a otros conductores con una pistola terminaron accidentándose.

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Tripulantes de la moto perdieron la vida., Captura de pantalla video de X.
Tripulantes de la moto perdieron la vida. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que tres jóvenes que viajaban en motocicleta a alta velocidad sufrieron un fatal accidente en una carretera de la India, tras realizar maniobras peligrosas mientras eran grabados por otro sujeto que se transportaba en otro vehículo de dos ruedas.

En las imágenes se observa que uno de los ocupantes portaba un arma de fuego, con la cual intimidaba a otros conductores que circulaban por la vía.

La grabación, que dura 27 segundos, evidencia que el conductor de la motocicleta continuó la marcha sin reducir la velocidad pese a la presencia de otros vehículos en la carretera, realizando maniobras para esquivarlos.

Tras evadir camionetas y camiones de carga, el conductor pierde el control de la unidad al derrapar y salirse del camino. En el intento por reincorporarse a la vía, la motocicleta impacta contra la parte trasera de un tractocamión.

El choque ocurrió de forma repentina y no dio oportunidad de reacción a los ocupantes ni a quien grababa el video. Este último también cae de la motocicleta, aunque las imágenes sugieren que no habría resultado con lesiones de la misma gravedad.

Los tres sujetos perdieron la vida 

De acuerdo con reportes de medios locales, los tres jóvenes que viajaban en la motocicleta murieron a causa del impacto contra el vehículo de carga. Las identidades de las víctimas no han sido reveladas.

El caso ha tomado relevancia en redes sociales debido a la difusión del video, donde se combina conducción temeraria, el uso de un arma de fuego durante el trayecto y el desenlace fatal del accidente.

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