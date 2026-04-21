Tigre salta hacia el público en show de circo

Dos videos difundidos en redes sociales muestran el momento de pánico vivido durante un espectáculo circense en la región de Rostov del Don, en Rusia, cuando un tigre logró escapar del área del escenario y se dirigió hacia la zona donde se encontraba el público, generando caos entre las familias asistentes.
El incidente ocurrió durante una presentación de la dinastía circense Dovagliuk, donde tres tigres participaban en el show bajo la supervisión de domadores. En uno de los videos se observa cómo la presentación transcurría con normalidad hasta que, en cuestión de segundos, el animal logra salir del espacio controlado tras un aparente fallo en las medidas de contención del escenario.
De acuerdo con la grabación, la situación se originó cuando una de las mallas de seguridad fue bajada por un instante, lo que provocó una reacción inesperada en el felino.
Además, se aprecia cuando el tigre salta hacia el área de butacas, donde se encontraban niñas, niños y adultos. El público reacciona con gritos y movimientos de pánico mientras intenta alejarse del felino, que avanza en dirección a las primeras filas.
Reacción de uno de los domadores
El segundo video muestra la reacción de uno de los domadores del circo, quien corrió hacia el animal para controlarlo y evitar que llegara hasta los espectadores.
En medio de la confusión, los otros tigres también mostraron alteraciones dentro del escenario, lo que aumentó la tensión en el espectáculo. Afortunadamente, la intervención rápida del equipo del circo permitió recuperar el control de la situación antes de que ocurriera un ataque.
Las autoridades locales confirmaron que no hubo personas heridas y que el incidente quedó en saldo blanco. No obstante, la policía abrió una investigación para determinar si existió negligencia en las medidas de seguridad del espectáculo.
El caso ha generado preocupación y reavivado el debate sobre el uso de animales salvajes en espectáculos circenses y las condiciones de seguridad en este tipo de presentaciones.