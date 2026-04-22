 Tras cometer asalto, motoladrón es baleado y atropellado
Viral

VIDEO: Tras cometer asalto, motoladrón es baleado y atropellado

Cámaras captan fuga de motoladrón que termina baleado y atropellado.

Compartir:
Motoladrón que termina baleado y atropellado., Captura de pantalla video de X.
Motoladrón que termina baleado y atropellado. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales registró el violento desenlace de un asalto ocurrido en São Paulo, Brasil, donde un motoladrón fue baleado y posteriormente atropellado tras intentar huir luego de robar una tienda de conveniencia.

De acuerdo con las imágenes, el hecho se registró cuando un hombre armado, con casco de motociclista, ingresó al establecimiento y amenazó a las empleadas. Bajo intimidación, exigió el dinero de la caja registradora y logró sustraer efectivo, además de al menos cinco teléfonos celulares.

El atraco se desarrolló en aproximadamente dos minutos, tiempo en el que el delincuente mantuvo el control del lugar mientras las víctimas obedecían las amenazas para evitar agresiones.

Al salir del negocio e intentar huir en su motocicleta estacionada afuera, el sujeto fue sorprendido por disparos provenientes de un domicilio cercano. En ese momento, intentó escapar corriendo hacia la vía pública.

Sin embargo, en medio de la confusión, fue alcanzado por un vehículo que transitaba por la calle, lo que provocó que quedara tendido e inconsciente sobre el pavimento.

Tras el hecho, empleadas del comercio salieron del local y recuperaron parte de los objetos que habían sido robados minutos antes.

¿Quién le disparó al motoladrón?

Las investigaciones señalan que los disparos habrían sido realizados por el hijo del propietario del establecimiento, quien se encontraba en el segundo piso del inmueble. Según reportes de medios locales, el hombre habría observado el asalto en tiempo real a través de cámaras de seguridad y reaccionó cuando el sospechoso intentaba escapar.

El delincuente, de 33 años, fue detenido posteriormente por las autoridades, quienes desarrollan las investigaciones para esclarecer la actuación de los involucrados y la secuencia exacta de los hechos.

Captan en video la extraña muerte de una mujer tras ser impactada por una llanta

La grabación revela que el neumático cayó desde una posición elevada mientras la víctima se encontraba en la calle.

En Portada

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capitalt
Nacionales

Manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la capital

06:41 AM, Abr 22
Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

Postuladora oficializa nómina de aspirantes a Fiscal General

06:20 AM, Abr 22
Camión queda empotrado en ruta al Pacíficot
Nacionales

Camión queda empotrado en ruta al Pacífico

07:24 AM, Abr 22
Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porterost
Deportes

Cobán Imperial comparte el parte médico de sus porteros

09:58 AM, Abr 22
El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantillat
Deportes

El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantilla

09:30 AM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos