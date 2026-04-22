Tras cometer asalto, motoladrón es baleado y atropellado

Un video de cámaras de seguridad que circula en redes sociales registró el violento desenlace de un asalto ocurrido en São Paulo, Brasil, donde un motoladrón fue baleado y posteriormente atropellado tras intentar huir luego de robar una tienda de conveniencia.
De acuerdo con las imágenes, el hecho se registró cuando un hombre armado, con casco de motociclista, ingresó al establecimiento y amenazó a las empleadas. Bajo intimidación, exigió el dinero de la caja registradora y logró sustraer efectivo, además de al menos cinco teléfonos celulares.
El atraco se desarrolló en aproximadamente dos minutos, tiempo en el que el delincuente mantuvo el control del lugar mientras las víctimas obedecían las amenazas para evitar agresiones.
Al salir del negocio e intentar huir en su motocicleta estacionada afuera, el sujeto fue sorprendido por disparos provenientes de un domicilio cercano. En ese momento, intentó escapar corriendo hacia la vía pública.
Sin embargo, en medio de la confusión, fue alcanzado por un vehículo que transitaba por la calle, lo que provocó que quedara tendido e inconsciente sobre el pavimento.
Tras el hecho, empleadas del comercio salieron del local y recuperaron parte de los objetos que habían sido robados minutos antes.
¿Quién le disparó al motoladrón?
Las investigaciones señalan que los disparos habrían sido realizados por el hijo del propietario del establecimiento, quien se encontraba en el segundo piso del inmueble. Según reportes de medios locales, el hombre habría observado el asalto en tiempo real a través de cámaras de seguridad y reaccionó cuando el sospechoso intentaba escapar.
El delincuente, de 33 años, fue detenido posteriormente por las autoridades, quienes desarrollan las investigaciones para esclarecer la actuación de los involucrados y la secuencia exacta de los hechos.