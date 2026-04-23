 Muere David Wilcock, influencer de contenido paranormal
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Muere famoso influencer de contenido paranormal en extrañas circunstancias

"Cada día que tengo en la Tierra es un regalo y una bendición", fue uno de los últimos mensajes compartidos por el creador de contenido.

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Imagen con fines ilustrativos. , Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

El influencer y escritor especializado en temas paranormales David Wilcock, conocido por sus investigaciones sobre ovnis, teorías alternativas y supuestos fenómenos inexplicables, habría fallecido a los 53 años, según reportes difundidos el miércoles 22 de abril.

De acuerdo con información publicada por TMZ, autoridades del condado de Boulder, en el estado de Colorado, respondieron a una llamada de emergencia el lunes 20 de abril a las 10:44 a. m., relacionada con un "problema desconocido" en las afueras de Nederland. El operador del 911 habría considerado que la persona que solicitaba ayuda atravesaba una posible crisis de salud mental.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre en el exterior de una vivienda con un arma de fuego. Minutos después, el individuo se habría provocado una herida de bala, siendo declarado sin vida en el sitio. Las autoridades indicaron que no había otras personas dentro del domicilio al momento del incidente.

El medio estadounidense señaló que el caso estaría vinculado con Wilcock, aunque hasta el cierre de los reportes la oficina del sheriff no había confirmado oficialmente la identidad del fallecido.

Su último mensaje

Días antes del hecho, Wilcock mantuvo actividad en redes sociales. El 18 de abril publicó en X que no estaba seguro de realizar su programa en YouTube debido a "situaciones intensas" durante el fin de semana. Posteriormente, el 19 de abril participó en una transmisión en vivo donde expresó: "Cada día que tengo en la Tierra es un regalo y una bendición".

En esa misma emisión también habló sobre teorías de desapariciones y afirmó que científicos estaban desapareciendo, señalando que la situación "da un poco de miedo".

Wilcock contaba con más de 500 mil suscriptores en YouTube y una amplia audiencia en línea. Las autoridades locales no han ofrecido más detalles ni han confirmado oficialmente las circunstancias del caso.

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