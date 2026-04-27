Fotógrafo atropellado en plena sesión de fotos de una boda

Un fotógrafo de bodas murió tras ser atropellado mientras realizaba una sesión de fotos en plena calle, durante la salida de una pareja de recién casados de un salón de fiestas en Sirsa, India. El hecho, ocurrido el pasado miércoles 22 de abril, quedó registrado por cámaras de videovigilancia y posteriormente se difundió en redes sociales, donde ha generado diversas reacciones.
De acuerdo con las imágenes, el profesional se encontraba capturando el momento en que los novios abordaban su vehículo para iniciar el traslado hacia su luna de miel. En ese instante, el fotógrafo retrocedía sobre la vía mientras utilizaba su cámara, sin percatarse de la proximidad de un automóvil que circulaba a alta velocidad.
El vehículo, de color blanco, impactó violentamente al trabajador, provocando que saliera proyectado varios metros sobre el asfalto. Segundos antes del choque, testigos intentaron advertirle en al menos dos ocasiones sobre la llegada del automóvil, sin embargo, no logró reaccionar a tiempo.
El conductor del vehículo estuvo cerca de colisionar también con el automóvil en el que se desplazaban los recién casados, aunque consiguió frenar a tiempo y evitar un segundo impacto. Tras el atropello, varias personas se acercaron de inmediato para auxiliar al fotógrafo, quien yacía inmóvil en la vía.
Fotógrafo falleció en el lugar
Algunos testigos reaccionaron de inmediato tras el atropello y confrontaron al conductor en medio de la confusión que se generó en la zona, donde varios asistentes a la celebración que presenciaron el accidente.
Minutos después, se dio aviso a los servicios de emergencia, que se desplazaron al lugar para brindar asistencia, sin embargo, el fotógrafo ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades mantienen abierta la investigación del caso. Mientras que, de acuerdo con reportes de medios locales, el conductor enfrenta cargos relacionados con el hecho, sin que hasta el momento se haya confirmado oficialmente su identidad ni su situación legal.