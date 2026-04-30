Video del momento en que elefante mata a millonario cazador

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un elefante enfurecido ataca y aplasta al millonario cazador Ernie Dosio, de 75 años, durante una expedición en África. Las imágenes, captadas con un teléfono celular por uno de los acompañantes, han generado fuerte impacto por la crudeza de la escena.
En la grabación se observa a cuatro hombres corriendo desesperadamente para escapar del ataque del animal. Uno de ellos incluso resbala, pero logra reincorporarse rápidamente para continuar su huida. Al fondo, se distingue al elefante arremetiendo con violencia contra una persona que permanece en el suelo, quien presuntamente sería Dosio.
Grupo de elefantes sorprende a cazadores
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el empresario estadounidense participaba en una expedición de caza en Gabón, por la que habría pagado unos US $40 mil con el objetivo de abatir un antílope. Sin embargo, durante el recorrido, él y su guía fueron sorprendidos por un grupo de elefantes que se encontraban ocultos entre la vegetación.
Testigos indicaron que los animales aparecieron repentinamente y reaccionaron de forma agresiva, presuntamente para proteger a una cría. El ataque resultó fatal para Dosio, quien murió debido a la brutalidad del impacto, mientras que otro integrante del grupo logró sobrevivir con heridas graves.
La muerte del cazador fue confirmada por la empresa Collect Africa el pasado 17 de abril. Dosio era conocido por exhibir en redes sociales sus trofeos de caza, que incluían especies como leones, rinocerontes y elefantes.
Tras la difusión del video, las reacciones en redes han sido divididas. Mientras algunos expresan condolencias a la familia, otros han cuestionado la práctica de la caza deportiva y recordado el impacto que tiene sobre la fauna silvestre.