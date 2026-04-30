 Video del momento en que elefante mata a millonario cazador
Viral

Revelan video del trágico momento en que elefante enfurecido mata a millonario cazador

Impactantes imágenes captan muerte de millonario cazador tras ataque de elefante.

Compartir:
Ataque mortal de elefante., Captura de pantalla video de X.
Ataque mortal de elefante. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un elefante enfurecido ataca y aplasta al millonario cazador Ernie Dosio, de 75 años, durante una expedición en África. Las imágenes, captadas con un teléfono celular por uno de los acompañantes, han generado fuerte impacto por la crudeza de la escena.

En la grabación se observa a cuatro hombres corriendo desesperadamente para escapar del ataque del animal. Uno de ellos incluso resbala, pero logra reincorporarse rápidamente para continuar su huida. Al fondo, se distingue al elefante arremetiendo con violencia contra una persona que permanece en el suelo, quien presuntamente sería Dosio.

Grupo de elefantes sorprende a cazadores 

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el empresario estadounidense participaba en una expedición de caza en Gabón, por la que habría pagado unos US $40 mil con el objetivo de abatir un antílope. Sin embargo, durante el recorrido, él y su guía fueron sorprendidos por un grupo de elefantes que se encontraban ocultos entre la vegetación.

Testigos indicaron que los animales aparecieron repentinamente y reaccionaron de forma agresiva, presuntamente para proteger a una cría. El ataque resultó fatal para Dosio, quien murió debido a la brutalidad del impacto, mientras que otro integrante del grupo logró sobrevivir con heridas graves.

La muerte del cazador fue confirmada por la empresa Collect Africa el pasado 17 de abril. Dosio era conocido por exhibir en redes sociales sus trofeos de caza, que incluían especies como leones, rinocerontes y elefantes.

Tras la difusión del video, las reacciones en redes han sido divididas. Mientras algunos expresan condolencias a la familia, otros han cuestionado la práctica de la caza deportiva y recordado el impacto que tiene sobre la fauna silvestre.

En Portada

Mineduc analiza posible incidente de ciberseguridad; descartan fallas en sistemast
Nacionales

Mineduc analiza posible incidente de ciberseguridad; descartan fallas en sistemas

08:08 AM, Abr 30
Capturan a implicado en crimen contra subteniente del Ejércitot
Nacionales

Capturan a implicado en crimen contra subteniente del Ejército

07:36 AM, Abr 30
Vehículo se empotra contra barrera en zona 10 y es abandonadot
Nacionales

Vehículo se empotra contra barrera en zona 10 y es abandonado

07:07 AM, Abr 30
África apoya la continuidad de Infantino como presidente de la FIFAt
Deportes

África apoya la continuidad de Infantino como presidente de la FIFA

08:59 AM, Abr 30
Irán no estará presente en el congreso de la FIFA en Canadát
Deportes

Irán no estará presente en el congreso de la FIFA en Canadá

07:51 AM, Abr 30

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalSemana SantaReal MadridEE.UU.Estados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos