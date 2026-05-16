 Terror en hotel tras hallazgo de serpiente en un inodoro
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Terror en reconocido hotel tras hallazgo de serpiente venenosa en un inodoro

Huéspedes entran en pánico por serpiente venenosa.

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Imagen con fines ilustrativos. , Captura de pantalla video de X.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un grupo de amigos vivió momentos de tensión luego de encontrar una cobra real dentro del inodoro de una habitación de hotel en Don Salvador Benedicto, Filipinas. El hecho ocurrió el pasado 29 de abril y quedó grabado en video, el cual se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con medios internacionales, el incidente ocurrió en un hotel de la provincia de Negros Occidental. Dranreb Teodoso, integrante del grupo, fue quien grabó el momento.

Según se observa en las imágenes, uno de los huéspedes notó un objeto extraño en el fondo del retrete antes de utilizar el baño. Inicialmente pensaron que se trataba de algún desecho, por lo que uno de los jóvenes utilizó una rama para revisar el interior del sanitario.

Sin embargo, al mover la rama apareció la cabeza de una cobra real, que comenzó a salir lentamente del inodoro mientras sacaba la lengua. La reacción de los presentes quedó registrada entre gritos y sorpresa.

En los alrededores podrían estar criando cobras reales

Posteriormente, otras imágenes mostraron a la serpiente, de aproximadamente 1.2 metros de largo, desplazándose por las tuberías del lavabo tras intentar escapar.

Los huéspedes alertaron al personal del hotel, cuyos encargados acudieron para retirar al reptil de la habitación.

Según el medio The Sun, las autoridades sospechan que en los alrededores podrían estar criando cobras reales, situación que investigan para determinar cómo el animal llegó al sistema de tuberías del hotel.

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