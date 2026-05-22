 Caballos protagonizan pelea en desfile de Suchitepéquez
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VIDEO: caballos protagonizan brutal pelea en desfile hípico de Suchitepéquez

Captan angustiante momento durante pelea de caballos en desfile hípico.

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Pánico en desfile hípico., Captura de pantalla video de Facebook.
Pánico en desfile hípico. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Momentos de tensión se vivieron previo al desfile hípico de San Bernardino, Suchitepéquez, luego de que dos caballos protagonizaran una pelea que quedó grabada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo ambos equinos empiezan a enfrentarse repentinamente mientras permanecían junto a otros participantes de la actividad. Los animales se lanzaban patadas e intentaban derribarse, provocando alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, los jinetes intentaron controlar y separar a los caballos; sin embargo, durante varios segundos los animales continuaron forcejeando y reaccionando de forma agresiva.

El momento de tensión se prolongó por aproximadamente 20 segundos, hasta que finalmente los caballos lograron ser controlados y se calmaron.

Hasta el momento se desconoce qué originó el comportamiento de los equinos. No obstante, expertos en comportamiento animal señalan que este tipo de reacciones puede producirse por estrés, exceso de estímulos, ruido, presencia de muchas personas o alteraciones en el entorno donde se encuentran los caballos.

Desfile hípico se realizó sin novedad

Pese al incidente, el desfile hípico se realizó con normalidad y sin más inconvenientes. Posteriormente, la Municipalidad de San Bernardino compartió imágenes y detalles de las actividades desarrolladas durante el evento.

Las autoridades municipales informaron que al finalizar el desfile se entregó un reconocimiento a cada una de las cuadrillas participantes, como agradecimiento por formar parte de la actividad y contribuir al desarrollo de una de las tradiciones del municipio.

Asimismo, indicaron que el evento permitió compartir momentos de convivencia y alegría entre los asistentes que participaron en la celebración.

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