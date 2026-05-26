Momento en que camioneta cae a río tras derrumbe de puente

Un impactante video grabado por un testigo se ha viralizado en redes sociales al mostrar el momento exacto en que una camioneta cae a las caudalosas aguas de un río tras el colapso de un puente en Xiaogan, China.
De acuerdo con medios locales, el vehículo presentó una avería mientras transitaba sobre la estructura, lo que impidió que el conductor pudiera retroceder. Segundos después, el puente cedió repentinamente y la camioneta terminó siendo arrastrada hacia el río.
Los medios estatales, citando a funcionarios del gobierno local, informaron que las personas que viajaban en la camioneta lograron evacuar el vehículo antes de que fuera arrastrado completamente por las aguas, evitando así una tragedia.
En el video se observa cómo la fuerza de la corriente arrastra el vehículo mientras otros conductores observan la escena desde una zona segura.
Inundaciones golpean varias regiones de China
Las fuertes lluvias han provocado severas inundaciones en distintas regiones del centro y sur de China, obligando a evacuaciones masivas y dejando pérdidas humanas y materiales.
Medios estatales reportan al menos 12 personas fallecidas y decenas de miles de desplazados debido a las intensas precipitaciones que han afectado a varias provincias del país.
Según informó la cadena estatal CCTV, múltiples ríos se desbordaron tras las lluvias torrenciales, provocando emergencias en distintas comunidades.
En la localidad de Chongqing y el distrito de Yongchuan, las autoridades activaron protocolos de emergencia y desplegaron a más de 400 elementos de seguridad pública, personal de gestión de emergencias y bomberos para participar en las labores de rescate.
Además, las autoridades trasladaron preventivamente a 168 personas en situación de riesgo y evacuaron de emergencia a otras 82, de acuerdo con información de la agencia estatal Xinhua.
China enfrenta cada año temporadas de lluvias intensas que provocan inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, especialmente en áreas montañosas y rurales del país.