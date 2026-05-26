 Momento en que camioneta cae a río tras derrumbe de puente
Viral

VIDEO: momento en que camioneta cae a río tras derrumbe de puente

En la grabación se observa cómo la fuerza de la corriente arrastra el vehículo.

Compartir:
El momento en que un auto cae a un río tras ceder un puente en China., Captura de pantalla video de X.
El momento en que un auto cae a un río tras ceder un puente en China. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante video grabado por un testigo se ha viralizado en redes sociales al mostrar el momento exacto en que una camioneta cae a las caudalosas aguas de un río tras el colapso de un puente en Xiaogan, China.

De acuerdo con medios locales, el vehículo presentó una avería mientras transitaba sobre la estructura, lo que impidió que el conductor pudiera retroceder. Segundos después, el puente cedió repentinamente y la camioneta terminó siendo arrastrada hacia el río.

Los medios estatales, citando a funcionarios del gobierno local, informaron que las personas que viajaban en la camioneta lograron evacuar el vehículo antes de que fuera arrastrado completamente por las aguas, evitando así una tragedia.

En el video se observa cómo la fuerza de la corriente arrastra el vehículo mientras otros conductores observan la escena desde una zona segura.

Inundaciones golpean varias regiones de China

Las fuertes lluvias han provocado severas inundaciones en distintas regiones del centro y sur de China, obligando a evacuaciones masivas y dejando pérdidas humanas y materiales.

Medios estatales reportan al menos 12 personas fallecidas y decenas de miles de desplazados debido a las intensas precipitaciones que han afectado a varias provincias del país.

Según informó la cadena estatal CCTV, múltiples ríos se desbordaron tras las lluvias torrenciales, provocando emergencias en distintas comunidades.

En la localidad de Chongqing y el distrito de Yongchuan, las autoridades activaron protocolos de emergencia y desplegaron a más de 400 elementos de seguridad pública, personal de gestión de emergencias y bomberos para participar en las labores de rescate.

Además, las autoridades trasladaron preventivamente a 168 personas en situación de riesgo y evacuaron de emergencia a otras 82, de acuerdo con información de la agencia estatal Xinhua.

China enfrenta cada año temporadas de lluvias intensas que provocan inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, especialmente en áreas montañosas y rurales del país.


En Portada

Neblina en Guatemala provocó desvío de vuelos hacia El Salvadort
Nacionales

Neblina en Guatemala provocó desvío de vuelos hacia El Salvador

07:33 AM, Mayo 26
Guatemala refuerza medidas para sus tropas por brote de ébola en el Congot
Nacionales

Guatemala refuerza medidas para sus tropas por brote de ébola en el Congo

08:26 AM, Mayo 26
Adolescente muere tras ataque armado en Villa Canalest
Nacionales

Adolescente muere tras ataque armado en Villa Canales

06:27 AM, Mayo 26
Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milant
Deportes

Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milan

09:32 AM, Mayo 26
Carvajal: Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimot
Deportes

Carvajal: "Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo"

08:47 AM, Mayo 26

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar